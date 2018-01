Jucătoarea Simona Halep începe 2018 pe locul 1 în clasamentul WTA

Facebook/SimonaHalep

Jucătoarea română de tenis Simona Halep începe 2018 pe locul 1 în clasamentul WTA. Este a 13-a săptămână de când sportiva conduce topul celor mai bune jucătoare.

Simona Halep are 6,175 de puncte, fiind urmată de jucătoarea spaniolă Gabrine Muguruza (6.135 de puncte), daneza Caroline Wozniacki (6.015 puncte), jucătoarea cehă Karolina Pliskova (5.730 puncte) și Venus Williams (5.597 puncte).

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-1, pe americanca Nicole Gibbs, locul 110 WTA, calificându-se în optimile de finală ale Shenzhen Open. Jucătoarea română le-a mulţumit spectatorilor care au venit să o susţină la primul meci din 2018, disputat, luni, în prima manşă a turneului de la Shenzhen. Ea a afirmat că se bucură de faptul că a reuşit să înceapă primul ei an pe locul I WTA cu o victorie, informează News.ro.

„Vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi venit, apreciez că veniţi mereu să mă susţineţi. Este întotdeauna frumos să evoluezi în faţa unui public numeros. Pentru mine este întodeauna frumos să joc aici, la Shenzhen, am câştigat un titlu, acum 2-3 ani. Mă bucur că am câştigat astăzi, e prima mea victorie în calitate de numărul 1 mondial, în noul an. Sunt fericită şi mă bucur de timpul petrecut aici. Am avut momente frumoase de fiecare dată când am venit aici, chiar dacă anul trecut nu am jucat prea bine. Vă mulţumesc şi vă aştept la meciul meu din următorul tur şi sper să câştig câteva partide aici şi să merg până la final", a declarat Halep, după întâlnirea cu Nicole Gibbs.

În faza următoare, Halep va evolua cu chinezoaica Ying-Ying Duan, pe care a învins-o în singura lor întâlnire disputată până acum, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2, în turul al doilea la Eastbourne, în 2017.

Calificarea în manşa a doua este recompensată la Shenzhen cu un premiu de 7.238 de dolari şi 30 de puncte WTA.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer