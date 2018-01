Un medic rezident are nevoie de ajutor pentru a trăi: ”Îmi doresc să salvez vieţi”

Facebook.com

Un medic rezident în medicină de familie a lansat un apel umanitar pentru strângerea sumei de 40.000 de euro, necesară unei intervenții la Spitalul AKH din Viena.

Sabina Dorofte, absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași, are nevoie de ajutor pentru efectuarea unei operații la Spitalul AKH din Viena.

Tânăra în vârstă de 28 de ani a fost diagnosticată în decembrie 2017 cu recidivă tumorală, după ce în 2010 a fost diagnosticată cu tumoră cerebrală benignă. Sabina Dorofte a făcut un apel umanitar pe pagina personală de Facebook.

Mesajul integral al tinerei:

"Mă numesc Sabina Dorofte, am 28 de ani și sunt medic rezident. În anul 2010, după admiterea la facultate, în urma unei crize epileptice, am fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală benigna (astrocitom difuz grad ÎI) pentru care am fost operată la Spitalul AKH din Viena. Medicii mi-au confirmat că șansele de recidiva sunt infime, dar în anul 2014, când eram gata să depun jurământul lui Hippocrates, în urma unui RMN de control, am fost diagnosticată cu recidiva tumorala, pentru care am fost din nou operată.

Citește și Dosar penal în cazul doctoriţei filmate în timp ce refuză internarea unei paciente la Spitalul Băicoi

În decembrie 2017 am făcut un RMN de control şi am primit vestea tristă ca tumora a recidivat pentru a doua oară şi trebuie să fiu din nou operata după care să urmez tratament chimioterapic.

În ciuda tuturor evenimentelor nu mi-am pierdut speranţa şi acum mă pregătesc pentru examenul de specialitate pe care îmi doresc din tot sufletul să îl susţin.

Apelez la ajutorul tău și cred că încă există oameni cu posibilitatea de a mă ajuta să strâng suma de 40.000 euro pentru a mă putea salva şi de această dată.

Îmi doresc să salvez vieţi, dar până atunci cer implicarea voastră pentru salvarea unui viitor medic.

Puteți dona în contul:

RO15BREL0002000443340100 RON

RO04BREL0002000443340201 EURO, deschis la LIBRA BANK, B-dul Decebal, nr. 1, pe numele Sabina Dorofte"

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer