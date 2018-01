Reclamații în lanț la Constanța, după Revelion. Tratamentul primit de mai mulți români

Mai mulți constănțeni spun că locul ales pentru a petrece noaptea dintre ani a fost o mare dezamăgire pentru ei. Au mers într-un restaurant de lux din oraș, însă întreaga petrecere s-a dovedit a fi un eșec.

Oamenii susţin că au plătit meniul care conţinea patru feluri de mâncare şi până la ora 5 dimineaţa au primit doar aperitivul şi peştele. De cealaltă parte, patronul restaurantului se apără şi susţine că nu a scris pe meniu ora la care va servi mâncarea şi că preparatele au fost făcute la minut, relatează reporterntv.ro.

"Eu și cu familia mea am plătit 250 de lei pentru noaptea de revelion și până la dimineață, am mâncat doar jumătate, ne-a promis că ne dă mizilic, pește, friptură și deșert și am primit doar aperitiv și pește până la ora 5 când am plecat."

"La ora la care am ajuns acolo eu și grupul meu de prieteni nu aveam nicio masă rezervată, am așteptat 40 de minute, au ridicat pe alții de la masă, totul a decurs prost de la organizare la servire, chelnerii insuficienți și nepregătiți."

Și pe pagina de Facebook a restaurantului au fost postate mai multe reclamații.

Organizare execrabilă, servire groaznică, la 3:30 abia se servea peștele, la 4:30 am plecat flămânzi și dezamăgiți.

”Mâncarea la 12 noaptea încă se mai servea, pe alocuri ordeful, iar peștele la 4 dimineața tot nu ajunsese la mese. Și de debarasat tot singuri ne luam măsuri punând farfuriile, sticlele goale și cuțitele spre centrul mesei, deoarece stăteau în față mai bine de o oră.”

Clienții nemulțumiți au semnalat și faptul că toate recenziile negative despre petrecerea de Revelion au fost șterse de pe pagina de socializare a restaurantului.

Comisarii de la Protecția Consumatorului din Constanța spun că au primit și ei reclamații cu privire la restaurantul considerat unul de lux.

De cealaltă parte patronul localului, care a refuzat să ne ofere un punct de vedere oficial, se apără și spune că nu a trecut pe meniu ora la care va servi mâncarea. În plus acesta susține că nu folosește ingrediente congelate și pune pauzele lungi dintre felurile de mâncare pe seama faptului că preparatele se fac la minut.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer