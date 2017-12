Momentul în care un tânăr este salvat de un pompier, după ce se aruncă de pe bloc

Pompierii chinezi au intervenit atunci când un tânăr, de 22 de ani, s-a aruncat de pe acoperişul unui bloc situat în provincia Zhenjiang. Se pare că acesta s-ar fi despărţit de iubita sa, de aceea a recurs la acest gest necugetat, potrivit The Sun

Li Zheng, șeful pompierilor, împreună cu ceilalţi colegi ai săi au fost trimişi de urgenţă la faţa locului. VIDEO AICI

Li a declarat: "Am vorbit cu fosta sa iubită. A fost foarte greu să o convingem să vină". Când a sosit pe acoperiş, bărbatul a ales să sară în gol. Totuşi, din fericire, un pompier a reuşit să îl prindă la timp, de umăr, şi să-l tragă.



