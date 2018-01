Solista trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, a murit la 46 de ani

Getty

Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, a murit luni, la vârsta de 46 de ani, relatează The Independent.

”Solista a murit subit astăzi, la Londra”, a confirmat un purtător de cuvânt. ”Avea 46 de ani”, a mai spus acesta.

Dolores O'Riordan, de origine irlandeză, se afla în această perioadă la Londra, pentru o sesiune de înregistrări.

Agentul ei de presă a confirmat ştirea printr-un comunicat de presă.

''Solista formaţiei irlandeze The Cranberries se afla la Londra pentru o scurtă sesiune de înregistrări. Nu sunt disponibile mai multe detalii la acest moment. Membrii familiei sunt devastaţi de aflarea veştii şi au solicitat să nu fie deranjaţi în aceste momente dificile'', a declarat acesta.

The Cranberries au vândut mai mult de 40 de milioane de albume în decursul carierei. Între cele mai populare hituri au fost Zombie și Linger.

Preşedintele irlandez, Michael D Higgins, a transmis că a aflat vestea cu „mare durere” şi a adăugat: „Pentru cei care ascultă şi susţin muzica irlandeză, muzicienii irlandezi şi artele spectacolului, moartea ei va reprezenta o mare pierdere”.

Muzicienii au început să îşi exprime regretul şi să aducă omagii cântăreţei pe reţelele de socializare. Printre ei, irlandezul Hozier, care s-a declarat „şocat şi întristat”, membrii trupei Duran Duran, Kodaline, Jim Corr, membru al grupului irlandez The Corrs, şi actorul şi prezentatorul de televiziune James Corden.

„Suntem absolut şocaţi să aflăm despre decesul lui Dolores O'Riordan! The Cranberries ne-a oferit primul sprijin considerabil de care am avut parte, atunci când am mers într-un turneu împreună în Franţa, în urmă cu doi ani! Gândurile noastre sunt alături de familia şi prietenii ei”, arată mesajul publicat de trupa Kodaline.

James Corden a scris: „Am întâlnit-o pe Dolores O’Riordan când aveam 15 ani. Era amabilă şi drăguţă, am luat un autograf pe biletul meu de tren şi asta mi-a făcut ziua frumoasă. Avea o voce şi era o prezenţă uimitoare. Îmi pare atât de rău să aflu că a murit astăzi”.

Actorul şi cântăreţul Josh Groban s-a alăturat celor care deplâng moartea artistei: „Am adorat mereu vocea şi cântecele ei”.

Dolores O'Riordan, originară din comitatul irlandez Limerick, a devenit o artistă apreciată pe plan internaţional, după ce a început să cânte alături de trupa The Cranberries, la vârsta de 18 ani.

Dolores O'Riordan s-a alăturat trupei The Cranberries, alcătuită din frații Noel Hogan și Mike Hogan, după ce a citit un anunț într-un ziar local.

