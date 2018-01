Proteste în Iran. Regimul de la Teheran anunţă sfârşitul "revoltei"

"Putem spune astăzi că am pus capăt revoltei din 1396", a declarat Mohammad Ali Jafari, cu referire la calendarul iranian.

"Duşmanii ţării ar trebui să ştie că aceste tipuri de comploturi nu mai funcţionează", a adăugat comandantul într-un interviu pentru un post de televiziune de stat, difuzat miercuri.

În total, 21 de persoane au fost ucise din 28 decembrie în Mashhad (nord-est), când au început manifestaţiile împotriva greutăţilor economice şi puterii, proteste care s-au răspândit rapid în tot Iranul.

#BREAKING Head of Iran's Revolutionary Guards announces 'end of the sedition'