Incident de amploare la Liverpool. O parcare care poate adăposti 1.600 de vehicule, în flăcări

Poliţia a anunțat că toate maşinile care se aflau în parcarea auto cu mai multe etaje Kings Dock, au fost distruse, iar proprietarii ar trebui să contacteze companiile lor de asigurări, informează Reuters, citat de Agerpres.

Serviciul de pompieri şi de salvare din comitatul Merseyside a declarat iniţial că primele elemente ale anchetei relevă un incendiu accidental declanşat într-un vehicul, de la care focul s-a extins şi la celelalte maşini. Pompierii echipaţi cu măşti pentru protecţie respiratorie continuau să lupte cu flăcările după şase ore de când fuseseră chemaţi la faţa locului.

Not looking good now @EchoArena car park @LivEchonews #fire #liverpool pic.twitter.com/dsF1MHfTqX