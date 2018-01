Incendiu la un centru de recreere din Portugalia: 8 morți și 50 de răniți

"Aproximativ 70 de persoane cinau în clădire la momentul izbucnirii incendiului, există morţi şi între 50 şi 60 de răniţi, uşor sau grav", a indicat comandantul operaţiunilor Protecţiei civile, Paolo Santos, relatează Agerpres

La faţa locului au ajuns elicoptere pentru îngrijirea răniţilor în stare gravă, a indicat acesta.

Primarul din Tondela, Jose Antonio Jesus, a explicat la televiziunea publică RTP că persoanele prezente veniseră la un turneu de Sueca, joc de cărţi foarte popular în Portugalia.

Focul s-a propagat foarte rapid, fiind în final stins după o oră, au precizat pompierii.

Pentru moment, nu se cunosc cu exactitate cauzele deflagraţiei aflate la originea incendiului şi care a provocat căderea acoperişului edificiului, potrivit protecţiei civile portugheze citate de EFE

