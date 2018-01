Imagini terifiante din California. O mașină a fost luată pe sus de șuvoiul de noroi

17 persoane au murit şi 28 au fost răniţi. Continuă să apară imagini înfiorătoare, înregistrate la momentul producerii dezastrului.

Pompierii din orăşelul Burbank au filmat momentul în care o maşină, în care se aflau doi oameni, a fost luată pe sus de valul de noroi. Automobilul nu are nicio şansă în faţă furiei naturii este purtat în viteză de apele cu nămol până când dispare într-o curbă. Martorii spun că scena le-a adus aminte de o cursă de sanie-viteză. La volan se află un bărbat, care o avea alături pe prietena lui.

Incredible video shows a Prius “bobsledding” down a hill propelled by rushing water, mud and rocks in Burbank, California. https://t.co/4gJCagZLD2 pic.twitter.com/B2IsDGClOD

Cei doi stăteau la prietenii lor, într-o vilă din Burbank, când s-a produs catastrofala alunecare de teren. Oamenii au părăsit casa atunci când ploile au încetat şi autorităţile au anunţat alunecărilor de teren iminente.

La locul dezastrului continuă operaţiunile de căutare a celor şapte persone date dispărute, însă şansele de a le găsi în viaţa scad cu fiecare oră.

This is why roads are closed. (Country Club Dr. in Burbank) pic.twitter.com/BFXP8Sirtq