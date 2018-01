Şeful Poliţiei Române, Bogdan Despescu, la Palatul Victoria

Inquam Photos/ Octav Ganea

Şeful Poliţiei Române, Bogdan Despescu, a fost vineri la Palatul Victoria, pentru a aduce raportul solicitat de prim-ministrul Mihai Tudose, au informat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.

Premierul a anunţat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că i-a cerut şefului IGPR ca într-o săptămână să îi prezinte măsurile luate pentru remedierea situaţiei de la nivelul Poliţiei Române.

"Am avut o discuţie cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul, care înţeleg că a fost gata de abia astăzi dimineaţă. Am înţeles de pe surse că noua propunere şi-a declinat intenţia de a ocupa funcţia. Şi l-am rugat pe domnul Despescu ca, într-o săptămână, să îmi prezinte măsurile luate de domnia sa (...) pentru remedierea situaţiei. Ceea ce trebuie remarcat este că acel făptaş a fost prins totuşi în două zile, este o notă foarte bună pentru Poliţie. De ce nu s-au luat şi alte măsuri sau unde lucrurile au scârţâit, repet, are o săptămână domnul Despescu să-mi prezinte concluziile", a declarat Tudose.

Miercuri seara, şeful Executivului a afirmat că aşteaptă raportul lui Despescu, adăugând că în caz contrar va vorbi "cu noul şef al Poliţiei".

"I-am solicitat domnului Despescu ca, în maxim o săptămână, (...) să vină cu două tipuri de rezultate. Vinovaţii şi responsabilii - (...) deferiţi organelor competente, începând de la colegii de tură, care două zile au stat cu poza în buzunar sau pe torpedoul maşinii şi n-au fost în stare să-şi recunoască colegul, ajungând până la şefii ierarhici, care ar fi trebuit să ştie că respectivul a mai fost cercetat în diverse dosare. (...) Ăştia trebuiau primii daţi afară. Dăm afară şeful Poliţiei, am înţeles. Eu nu am spus că nu accept demiterea domniei sale, dar stai întâi să vedem cu ce vine, pentru că raportul acela trebuie pus în practică de cineva", a declarat Tudose, la Antena 3.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat marţi că i-a cerut premierului Tudose împuternicirea pe o perioadă de şase luni în funcţia de şef al Poliţiei Române a chestorului principal Cătălin Ioniţă, în condiţiile în care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de pedofilie. Dan s-a declarat total nemulţumită de explicaţiile date de oficialii Poliţiei Române în acest caz.

