Moș Crăciun a avut nevoie de ajutorul pompierilor, în Bistrița. Incidentul s-a petrecut chiar sub ochii copiilor

Moş Crăciun a avut aseară nevoie de ajutorul pompierilor din Bistriţa pentru a ajunge în faţa a 135 de copii care îl aşteptau nerăbdători.

Bătrânelul a rămas blocat în horn şi misiunea militarilor a fost una dificilă, mai ales că puştii i-au urmărit cu mare atenţie.

A devenit deja o tradiţie ca Moş Crăciun să ajungă mai devreme la copiii pompierilor din Bistriţa, în semn de mulţumire pentru activitatea părinţilor. De această dată însă, bătrânelul a întâmpinat o problemă.

Militarii, aşa cum fac zi de zi, au intervenit imediat şi l-au salvat pe Moş Crăciun. El a ajuns teafăr în fatza micuţilor care au urmărit cu sufletul la gura operaţiunea.

"S-a întâmplat că am venit cu sania cu reni şi sania a plecat după alte daruri şi am coborât pe coş şi am rămas blocat, dar pompierii cu tehnica lor m-au coborât", a povestit moșul în fața copiilor.

Ajutoarele moşului au pregătit şi un spectaculos foc de artificii, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari.