Incendiu puternic la Curtea de Argeş. Zece persoane au rămas fără locuință

Patru garsoniere au fost mistuite, miercuri seară, de un incendiu violent, izbucnit la marginea oraşului Curtea de Argeş.

Nouă adulţi şi un copil au rămas acum fără un acoperiş deasupra capului. Ei şi-au petrecut noaptea în căminul unui grup şcolar.

Flăcările uriaşe au cuprins, în doar câteva minute, o construcţie improvizată din lemn şi cartoane, în care locuiau şase familii. Panicați, oamenii de origine maghiară nu au reuşit să mai salveze nimic din cele patru garsoniere.

Femeie: „Am ieşit afară din casă şi când am ieşit am văzut fum. Am intrat în casă să îl scot pe bărbatul meu afară şi pe copil, atât.”

Reporter: „De la ce ar fi putut porni?”

Femeie: „De la sobă."

Locuitor: „Am anunţat vecinii să ne ajute şi n-am mai putut să fac nimic."

La faţa locului au ajuns imediat pompierii, cu două autospeciale, dar şi o ambulanţă. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au văzut cum locuinţele li s-au transformat în scrum.

Lt. col. Teodor Marin ISU Argeş: „A ars o baracă, în care se aflau 9 adulţi şi un copil. Intervenţia a fost dificilă pentru că arderea a fost generalizată, fiind materiale combustibile din lemn şi materiale textile care au propagat incendiul."

În momentul în care primarul şi viceprimarul au mers să le dea o mână de ajutor oamenilor, spiritele s-au încins.

Primar: „Vă duc la cămin în seara asta şi o să vedem mâine, poimâine ce o să facem."

Toţi cei care au rămas fără un acoperiş deasupra capului au fost transportaţi cu un microbuz până la căminul unui grup şcolar din Curtea de Argeş, unde au rămas peste noapte.

După patru ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost stins. În urma unei anchete, pompierii vor stabili din ce cauză a izbucnit focul.

