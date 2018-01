Sevil Shhaideh, audiată în dosarul Belina. ”Permiteți-mi să nu comentez despre Guvern pe scările DNA-ului”

Scandalul Belina revine în atenție. Experții au finalizat raportul prin care urmau să stabilească dacă trecerea insulei Belina și brațului Pavel din bazinul Dunării la Tel Drum, compania controlată din umbră de Liviu Dragnea, este legală.

Fostul vicepremier Sevil Shhaideh s-a prezentat miercuri la Direcţia Naţională Anticorupţie, ea fiind chemată de procurori pentru a i se înmâna un exemplar al raportului de expertiză realizat în dosarul "Belina".

Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), a fost pusă sub acuzare de DNA în septembrie 2017, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Potrivit procurorilor anticorupţie, dosarul vizează trecerea unei părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel în administrarea Consiliului Judeţean (CJ) Teleorman, care ulterior le-a închiriat unei societăţi comerciale.

”Până nu văd despre ce este vorba ce conține această expertiză, nu pot să mă pronunț. Este o procedură, sunt obligată să mă prezint, am venit, am preluat expertiza mă voi pronunța asupra ei. Nu ne-a spus nimeni absolut nimic, abia am obținut acest raport”, a explicat Sevil Shhaideh la ieșirea de la DNA.

Întrebată de jurnaliști ce părere are despre tensiunile din interiorul guvernului, fostul ministru al dezvoltării nu a dorit să comenteze despre acest subiect. ”Permiteți-mi să nu comentez despre Guvern pe scările DNA-ului”.