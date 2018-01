Cât au cerut taximetriștii, de Anul Nou, pentru curse de 10 lei. ”Drăguța mea, e Revelionul”

Cum era de aşteptat, după petrecerea de Revelion cei care au sperat să ajungă mai repede acasă au trecut prin coşmarul negocierilor cu taximetriştii.

Pentru o cursă de câţiva kilometri, mai toţi au cerut de la 50 de lei în sus, iar aparatul a fost doar un moft al clientului. Cum nu a avut cine să îi controleze, şoferii au făcut zi-noapte doar ce au vrut.

Orice discuţie cu taximetriştii în noaptea de Revelion a sunat ca o negociere. Tarifele au fost arbitrare, iar cei mai mulţi şoferi nu s-au atins de aparat de parcă ar purta ghinion.

Client: De Revelion nu se merge cu aparat?

Taximetrist: Exactly.

Client: Păi şi cât îmi luaţi până în Dristor?

Taximetrist: În Dristor, 30 de lei.

Client: E o cursă de 10 lei.

Taximetrist: Ştiu, drăguţa mea, dar e Revelionul. Voi aţi stat, aţi băut, aţi mâncat, v-aţi distrat, aţi dat din... burici şi noi nu am stat cu familiile noastre, noi am stat pe taxi să facem un ban. Pentru aia am ieşit. Şi dacă eu îţi pun ţie aparatul în ziua de Revelion, în seara de Revelion, aş fi cel mai prost.

Client: Păi şi vreţi să faceţi bani ilegal sau cum?

Taximetrist: Da, ilegal.

Din Centrul Istoric al Capitalei şi până la Dristor, aparatul ar fi arătat în mod normal în jur de 10 lei. De Anul Nou însă:

Taximetrist: 50 de lei face.

Client: Dar e cursa de 10, 15 lei maxim.

Taximetrist: Bine, îmi daţi 40 de lei.

Client: 40, tot e cam mult. Nu ştiu, de ce nu puneţi ceasul?

Taximetrist: Este noaptea de Revelion, domnişoară.

Din Centrul Istoric până în Militari:

Taximetrist: 40 de lei.

Client: Şi nu puneţi ceasul?

Taximetrist: Azi e liber.

Client: De ce?

Taximetrist: Nu ştiu ce are. Nu mai merge.

Client: În Militari?

Taximetrist: 50 de lei.

Client: Costa maximum 20.

Taximetrist: Eu nu vreau.

Orice discuţie despre legalitate a fost trecută la categoria mofturi ale clienţilor, iar taximetriştii s-au declarat insultaţi.

Taximetrist: E Revelionul. Şi azi faceţi figuri?

Client: Noi facem figuri?

Taximetrist: Şi astăzi să mergem pe aparat?

Client: Aşa se face, mergem pe aparat. Nu aşa e regulă? Scrie undeva că în noaptea de Revelion nu se pune aparatul pentru că se plăteşte mai scump?

Taximetrist: Da, scrie.

Client: Unde?

Taximetrist: Sună la dispecerat să vezi dacă poate să-mi facă ceva.

Şoferul are dreptate, Capitala a fost noaptea de Revelion un sat fără câini. Nimeni nu i-a pedepsit pentru că au refuzat clienţii.

Culmea, chiar înainte de Anul Nou, Primăria Capitalei a publicat un regulament care prevede amenzi de până la 500 de lei pentru astfel de incidente. Ce-i drept, pentru cei de la Uber sau Taxify care nu au licenţă, amenda este de până la 50 de mii de lei. Şi pentru şoferii care folosesc aplicaţii de comandă taxi, penalizarea este uriaşă.

Regulamentul este în dezbatere publică până pe 3 ianuarie.