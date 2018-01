Au mers de Revelion în Serbia şi au rămas fără maşini. Hoţii le-ar fi dus în altă ţară

Jicarean Adrian Tiberiu/Facebook

Vacanţă de coşmar pentru un grup de turişti din Timişoara, care au ales să petreacă Revelionul într-o staţiune din Serbia

Oamenii au mers de Anul Nou în Kopaonik, o staţiune pentru sporturi de iarnă din Serbia aflată la 400 km de Timişoara. Au avut însă o surpriză neplăcută: potrivit spuselor unui dintre ei, care şi-a relatat necazul pe Facebook, cinci masini, toate Audi A4, le-au fost furate în 2 nopţi.

"Din spusele politistilor si ale monitorilor de schi, este un fenomen nou, iar masinile se pare ca ajung in Kosovo ( foarte aproape ), unde nu exista niciun control", relatează omul. "Am aflat de la politie ca ar exista o noua grupare infractionala ce se ocupa cu furtul de masini dar este foarte greu de cercetat datorita Kosovo. Camerele de supraveghere ( putine ) nu prea exista pentru domeniul public iar trecerea in Kosovo se poate face si printr-un drum de padure nesupravegheat."

Românul păgubit spune că două dintre maşini au fost furate în noaptea de 30 decembrie, când hoţii au mai spart şi alte 2 autoturisme. Deşi furtul a fost reclamat la poliţie, nu s-a luat nicio măsură, aşa că hoţii au revenit a doua noapte.

