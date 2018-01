Oprah Winfrey, Globul de Aur pentru întreaga activitate. Discurs împotriva prădătorilor sexuali: ”Timpul lor a trecut”

Getty

Oprah Winfrey a devenit duminică seară prima femeie de culoare care a primit un Glob de Aur pentru întreaga activitate.

Cu acest prilej a rostit un discurs pasionat de susţinere a celor care au denunţat comportamentul sexual inadecvat de la Hollywood şi nu numai, relatează Reuters. ”Timpul lor a trecut”, a spus Oprah Winfrey.

”Aș vrea ca în această seară să-mi exprim recunoștința față de toate femeile care au suferit ani de abuz și agresiune, deoarece, ca și mama mea, aveau copii de hrănit, facturi de plătit și vise de îndeplinit. Sunt femeile ale căror nume nu le vom ști niciodată. Sunt casnice și lucrătoare la fermă. Lucrează în fabrici, lucrează în restaurante sau în mediul academic, inginerie, medicină și știință. Ele fac parte din lumea tehnologiei, a politicii și a afacerilor. Sunt sportivele noastre la Jocurile Olimpice și sunt soldații noștri din armată”, a mai spus Oprah.

Actriţă, producătoare de filme şi de televiziune şi managerul propriului post de televiziune (OWN), Winfrey, 63 de ani, a fost răsplătită pentru faptul că este un model pentru femei şi o persoană care a promovat personaje feminine puternice.

Oprah Winfrey, care la fel ca cele mai multe dintre participantele la gală a purtat o rochie neagră în semn de solidaritate cu victimele comportamentului sexual neadecvat, a fost prima femeie de culoare care a primit premiul Cecil B. De Mille, alăturându-se unor personalităţi precum Meryl Streep, Steven Spielberg, Barbra Streisand şi Sophia Loren.

Winfrey s-a folosit de discursul său de mulţumire pentru a elogia femeile care şi-au împărtăşit poveştile lor privind hărţuirea sexuală şi abuzurile suferite, afirmând că "o nouă zi este la orizont" pentru fete şi femei.

"Iar când noua zi va începe va fi datorită multor femei magnifice, dintre care multe sunt în sală în această seară, şi a unor bărbaţi destul de fenomenali, care se luptă pentru a deveni liderii care ne duc în timpuri în care nimeni nu mai trebuie să zică 'me too' din nou", a spus Winfrey.

În cadrul discursului ei, ea a reamintit că a fost inspirată în copilărie de laureatul premiului Cecil B. DeMille Sidney Poitier, primul actor de culoare care a câştigat un Oscar pentru cel mai bun actor.

"Nu este un lucru pe care să nu-l sesizez faptul că acum există nişte fetiţe care văd că sunt prima femeie de culoare care primeşte acelaşi premiu", a spus actriţa şi vedeta de televiziune.

Oprah Winfrey a produs şi a jucat în 2014 în filmul despre mişcarea pentru drepturi civile "Selma" şi în 2017 în "The Immortal Life of Henrietta Lacks". Ea a fost nominalizată la Oscar în 1986 pentru rolul ei din "The Color Purple", pe care mai târziu l-a finanţat ca musical.

