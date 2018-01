Filmul 'The Shape of Water'', marele favorit la Oscaruri

Filmul ''The Shape of Water'' se detașează ca mare favorit la Oscaruri, după ce a câștigat Premiile Criticilor Americani.

Pelicula științifico-fantastică, regizată de Guillermo del Toro, i-a adus artistului mexican încă un trofeu pentru cel mai bun regizor, după Globul de Aur câștigat luni. Nicole Kidman, Gary Oldman, și Fances McDormand s-au numărat, la rândul lor, printre laureați.

„The Shape of Water”, povestea fantastică a unei femei mute care se îndrăgostește de o creatură marină cu aspect uman, creată în laborator. A câștigat în total 4 premii. În discursul de acceptare pentru cel mai important dintre ele, Filmul Anului, regizorul Guillermo del Toro a pledat pentru egalitatea de șanse între bărbați și femei, inclusiv la Hollywood.

Guillermo Del Toro, regizor: "Am un mesaj pentru toți cei care nu lucrează cu femeile, la fel de mult cum lucrează cu bărbații. Să vă arăt cine stă aici lângă noi și a făcut posibil acest film: Sally , Octavia, Vanessa, Nancy care este acolo... Și vă mai spun ceva: dacă nu le oferiți șanse egale femeilor, nici nu știți ce pierdeți!"

Rolul lui Winston Churchill din filmul biografic "Darkest Hour" i-a adus lui Gary Oldman încă un trofeu, după Globul de Aur pentru cel mai bun actor, pe care l-a câștigat la începutul săptămânii.

Citește și Oprah ar putea candida la prezidențialele din SUA. Zvonurile apărute după Globurile de Aur

Aceeași dublă performanță a reușit-o și Fances McDormand, pentru interpretarea din Three Billboards outside Ebbing, Missouri.

Allison Janney a câștigat premiul pentru cel mai bun rol secundar, cu filmul "I, Tonya". A avut ceva probleme cu... microfonul, așezat prea jos pentru înălțimea ei , de 1 metru 83.

Allison Janney, actriță: "Pot să stau dreaptă și mă auziți bine, nu? Nu trebuie să mă aplec așa, rochia nu mă lasă să îmi îndoi picioarele. Cred că alegerea câștigătoarei s-a făcut ținând cont de înălțime, pentru că nu-mi explic altfel.."

Și Nicole Kidman, o altă vedetă înaltă, a făcut haz de situație atunci când și-a luat premiul pentru interpretarea din serialul „Big Little Lies”

Nicole Kidman: „Vreau doar să spun că accept cu modestie acest premiu, în numele tuturor actrițelor din distribuție.."

James Franco a fost desemnat cel mai bun actor de comedie, pentru The Disaster Artist, însă nu a venit la ceremonie. În ultimele zile, 5 femei l-au acuzat de comportament sexual indecent.

Gal Gadot, protagonista succesului Wonder Woman, a primit un trofeu special, botezat See Her și acordat a două oară în istoria acestei ceremonii.

Gal Gadot, actriță:"În ultimele săptămâni și luni am fost martorii unei mișcări importante în industria noastră și în societate. Vreau să împart acest premiu cu toate femeile și cu toți bărbații care susțin valorile corecte.."

Scandalul Weinstein a fost și țintă glumelor pezentatoarelor Olivia Munn și Niecy Nash, care au ridicat un pahar de șampanie în cinstea bărbaților care reușesc să se comporte decent la Hollywood.

Niecy Nash: „Vreau să ridic acest pahar în onoarea directorului studioului de producție, care s-a întâlnit cu mine în sala de conferințe a unui hotel, în loc să mă invite în camera lui de hotel.”