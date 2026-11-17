Ziua aduce înnorări și ploi mai ales în nord-vest. Izolat, e posibil să picure trecător și în celelalte zone, iar vântul se întețește în vest, în est și la munte - în special la altitudini mari.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici vedem soarele printre nori. Vântul are unele intensificări, iar în zona Dobrogei e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Maximele, în creștere față de ieri, ajung la 16 grade.

Vremea în țară

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot atmosferă schimbătoare. Vântul agită atmosferă cu viteze de până la 55 de km/h în zonele joase, însă la munte vor fi rafale mai puternice de-atât. Se face mai cald decât ar fi normal, iar temperaturile urcă până la 16 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie cam înnorat și o să plouă în unele zone. Vântul bate tare în zona montană, iar maximele ajung și pe-aici tot la 16 grade - în zona orașului Vaslui, pe unde o să vedem puțin soarele printre nori.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi destul de mohorâtă. Înnorările persistă, o să plouă, iar peste noapte, la altitudini mari vor predomina ninsorile. Vântul se întețește la munte și se mai încălzește puțin. În miezul zilei se ating 13 grade, iar acum, dimineață, s-a format ceața.

În vestul țării vedem puțin soarele printre nori. Vântul prinde putere și e posibil să plouă trecător, în unele zone. Peste noapte ploile se extind în toată regiunea, iar temperaturile, mai mari față de ieri, urcă până la 18 grade în sudul Banatului.

Și în Transilvania se înnorează, iar peste noapte ploile ajung și în această regiune. Vor fi mai abundente în vestul provinciei - în special la munte, pe unde și vântul o să bată cu putere. Pe creste vor fi rafale de până la 120 de km/h. Se face mai cald decât ieri și se ating 14 grade. La începutul zilei s-a lăsat ceața în unele zone.

În Oltenia avem ceață dimineață, înnorări și scurte momente însorite - mai târziu. Peste noapte se adună norii și o să plouă pe arii extinse. La munte se strâng cantități însemnate de apă și tot pe-acolo vântul are intensificări. Se încălzește, iar în sudul provinciei se ating 18 grade.

Cam la fel va fi și în sudul țării: ceață în primele ore, atmosferă schimbătoare - pe parcursul zilei și ploi - după lăsarea nopții. Temperaturile cresc și pe-aici și vor fi în jur de 16 grade - valori cu vreo 5...6 grade peste normalul perioadei.

Vremea în București

În București soarele se arată trecător, dar se face mai cald decât ar trebui. Se vor atinge 14 grade, după ce ieri au fost 10. Peste noapte se înnorează, iar spre dimineață vor fi în jur de 8 grade.

Vremea la munte

Vremea se încălzește și la munte, dar vântul bate cu putere, în special la altitudini mari, pe unde vor fi rafale de 120 de km/h. În timpul zilei o să plouă în Munții Apuseni, iar pe seară și la noapte ploile vor cuprinde aproape toată zona montană.