Evenimentul va avea loc pe 21 noiembrie, în cadrul Bucharest Gaming Week, la Romexpo, de la ora 12:00. Finaliștii din România vor juca în optimi, sferturi și două semifinale, iar cei mai buni doi jucători vor ajunge în meciul final, în urmă căruia va fi desemnat Campionul Național. Acesta va reprezenta România în Finala Globală Red Bull Wings Cup din Miami, în ianuarie 2027, unde va concura alături de câștigătorii din 80 de țări.

Cei 16 finaliști din România sunt jucători de toate nivelurile, de la studenți și gameri pasionați până la semiprofesioniști și profesioniști care fac parte din cluburi și echipe de esports și participă la competiții naționale și globale. 8 jucători s-au calificat prin Liga Open, desfășurată online în EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Team prin PlayStation® Tournaments, și alți 8 și-au câștigat locurile în Finala Națională prin Liga Universităților, în urma turneelor Red Bull Wings Cup organizate pentru studenți în campusurile universitare din țară.

Finaliștii calificați prin cele două trasee ale competiției, Liga Open și Liga Universităților, se întâlnesc pentru prima dată sâmbătă, 21 noiembrie, la Bucharest Gaming Week. Finala Națională Red Bull Wings Cup va avea loc în zona partenerului George, primul banking inteligent, inovație BCR, și este prezentată de creatorii de conținut Andrei Cîmpeanu (Vanez) și Damian Stan, care îi încurajează pe finaliști să aibă încredere în ei și să se bucure de fiecare meci.

“Red Bull Wings Cup este un campionat care aduce multă energie, spectacol și competitivitate. Formatul competiției este foarte bun, pentru că le oferă participanților șansa să se dueleze și să demonstreze ce pot. Cred că diferența dintre un jucător bun de EA SPORTS FC™ 27 și unul care chiar are șanse să câștige Red Bull Wings Cup o face numărul de ore petrecute în joc. Cu cât te joci mai mult, cu atât devii mai bun, înveți scheme noi și prinzi experiență”, spune Vanez.

“Red Bull Wings Cup e cu de toate, ca să vorbim pe limba mea. Acum să vedem cine se pricepe și cine doar zice că se pricepe. Cred că diferența dintre un jucător bun de EA SPORTS FC™ 27 și unul care chiar are șanse să câștige Red Bull Wings Cup e să nu se piardă când ia un gol. Atunci când conduci cu 3–0, toți suntem buni. La 0–3 începi să afli lucruri despre tine și despre controller”, declară Damian.

Meciurile din Finala Națională se vor desfășura pe monitoare de gaming 4K AGON by AOC, cu o rată de refresh de 144 Hz, special concepute pentru o experiență de joc fluidă și precisă. Câștigătorul va deveni oficial Campionul Național Red Bull Wings Cup și se va pregăti să plece în SUA pentru Finala Globală din Miami, programată în ianuarie 2027.

Red Bull Wings Cup se desfășoară în parteneriat cu EA SPORTS și PlayStation® Tournaments. Poți trăi atmosfera competiției live, sâmbătă, 21 noiembrie, în cadrul Bucharest Gaming Week. Toate detaliile sunt disponibile pe Red Bull Wings Cup.