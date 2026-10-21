Asta, în limita unei șesimi din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Proiectul a fost adoptat cu 60 de voturi pentru, unul împotrivă și 31 de abțineri, relatează Agerpres.

Propunerea legislativă completează în acest sens articolul 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit celor adoptate, în înţelesul impozitului pe venit, nu sunt impozabile veniturile provenite din „premiile în bani şi/sau în natură acordate participanţilor la competiţii sportive, manifestări culturale sau concursuri cu caracter educaţional, inclusiv cele finanţate din sponsorizări, taxe de participare ori alte surse similare, altele decât cele supuse regimului de impunere prevăzut la art.110, în cuantum de până la o sesime din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data acordării premiului, pentru fiecare premiu acordat".

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.