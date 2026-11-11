Deocamdată este martor în ancheta care trebuie să stabilească cine se face responsabil de producerea carambolul de pe autostrada Trakia din țara vecină în care au fost implicate 86 de mașini.

Sunt și 51 de răniți, iar unul dintre ei este român. Miercuri a fost doliu național în Bulgaria vecină.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Românul în vârstă de 61 de ani a fost reținut și audiat de două ori în calitate de martor.

Ilie Corlan, șeful șoferului român: „Nu a fost de vină el. Cum să își reproșeze că nu e de vină. Când te lovește cineva din spate, tu ești de vină? Ceața și șoferii ceilalți care nu au adaptat viteza la condițiile meteo”.

Acesta este camionul condus de Ion Neo și înmatriculat în România. Aparține unei firme de transport din județul Mehedinți. Circula pe autostradă pe sensul spre Burgas, când vizibilitatea ar fi scăzut brusc la 10 metri din cauza ceții dense.

Camionul românului a fost izbit din spate de un autocar in care se aflau turiști bulgari. Pe banda a doua, un autoturism a ars in totalitate iar un TIR care venea în spatele lui a lovit și el autocarul. Cel puțin alte 7 autoturisme și 4 dube s-au făcut apoi zob. În total, în imediata apropiere a primului camion sunt aproximativ 24 de vehicule avariate.

În această zonă au fost cele mai multe persoane decedate ori grav rănite.

Doichin Doichev, procuror-șef Yambol: "Din datele de care dispunem, cauza principală este doar ceața densă, care, la un moment dat, devine într-adevăr extrem de densă și duce la o scădere bruscă a vizibilității. Analizăm dacă aceasta este cauza reducerii bruște a vitezei de către o parte dintre șoferii vehiculelor și dacă, în consecință, aceștia nu au ținut cont de cei care se deplasau în spatele lor, ceea ce a dus la această reacție în lanț."

Fostul pilot de raliu Titi Aur, specialist in conducere defensiva, explica în ce condiții șoferul român ar putea fi găsit principalul vinovat de producerea carambolului.

Titi Aur: „Dacă doar a încetinit sau chiar a oprit din motive de lipsă vizibilitate, nu va fi vinovat. Dacă a fost oprit pe banda de urgență și a plecat și a produs accidentul, atunci va fi considerat vinovat și autorul să zic sau cel care a declanșat accidentul, pentru că în astfel de situații, fiecare din cei care a lovit pe cel din față mașina din spate este vinovată”.

Ipoteza că ar fi plecat de pe banda de urgență este luată în calcul și de anchetatorii bulgari.

Dobrin Dimitrov, comisar-șef: "Brusc, au intrat într-o perdea de ceață în care vizibilitatea nu depășea 10 metri. Cel mai probabil, acest camion circula foarte încet sau poate că intra pe carosabil de pe banda laterală. Nu putem preciza acest lucru".

Analizând imaginile de la locul carambolului, Titi Aur este de părere că fenomenul numit "efect de turmă" a condus la tragedia de pe autostrada Trakia.

Titi Aur: „Ai această tentație de a îl vedea pe cel din față și atunci se strânge coloana și se stau foarte aproape unul de altul. Atâta timp cât nu oprește nimeni sau nu reduce nimeni brusc, nu se întâmplă nimic, doar că atunci când apare o oprire din orice motiv, fie unul frânează mai mult sau chiar oprește, apar aceste accidente în lat acest carambol cu 10 cu 20, cu 80 de mașini”.

Al doilea șofer român implicat în carambol conducea un TIR încărcat cu țevi. Se afla tot pe sensul de mers către Burgas. Acesta este TIR-ul său - în imaginile filmate din dronă. Cabina șoferului este distrusă.

Fiul bărbatului a ajuns la spitalul în care este internat. Starea lui este gravă. Și-a sunat familia chiar dacă imediat după accident...

Mihai Chiriță: „Am vorbit cu el, ne-a sunat pe cameră după accident, era cooperant...”.

Peste 40 de persoane sunt internate în 5 spitale din regiune.

Dr. Valentin Milev, șef secție anestezie terapie intensivă: „A fost o perioadă foarte intensă pentru noi. Știți că am transferat doi răniți în stare gravă de la spitalul din Yambol la spitalul nostru, „Inimă și Creier", cu o echipă „Telemon". Între timp, aici au mai fost internați patru pacienți, iar ieri după-amiază au fost efectuate șase intervenții chirurgicale."

Corespondent PRO TV: „Polițiștii criminaliști au strâns probe și în cursul acestei dimineți, au luat chiar și bucăți din carosabil care vor fi analizate. Echipele de investigatori se află în fața unei anchete extrem de dificile din cauza numărului mare de victime și de vehicule distruse”.