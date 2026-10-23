Pentru aceste bunuri şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă, relatează News.ro.

Transportul ar fi urmat să ajungă în Germania, iar două dintre drone erau de tipul celor folosite pentru contrabanda cu ţigări şi aveau o capacitate de până la 80 de kilograme fiecare.

Reprezentanţii Autorităţii Vamale Române au anunţat, vineri, că a fost făcut un control asupra unei autoutilitare înmatriculate în Bulgaria, care a fost oprită în trafic, în apropierea podului Calafat - Vidin.

Acţiunea a fost desfăşurată de către echipele mobile şi canine din cadrul Serviciilor Echipe Mobile Craiova şi Calafat (SEM Craiova şi SEM Calafat), împreună cu poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat (S.T.P.F. Calafat).

"În urma verificării compartimentului de marfă al autoutilitarei, au fost descoperite 24 de drone şi două baterii inteligente de zbor, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative privind provenienţa bunurilor, ruta declarată verbal a transportului fiind Bulgaria-Germania. Mai mult decât atât, echipamentele erau dotate cu camere de termoviziune şi aveau capacitate de a zbura la altitudine înaltă", au afirmat reprezentanţii Autorităţii Vamale Române.

Ei au menţionat că două dintre echipamente erau de transport, de tipul celor folosite pentru contrabanda cu ţigări şi aveau o capacitate de până la 80 de kilograme fiecare.

Lucrătorii vamali au precizat că valoarea totală a bunurilor se ridică la 1.011.000 de lei, acestea urmând să fie confiscate.

De asemenea, pentru neregulile constatate, conducătorul auto a fost amendat cu 15.000 de lei.