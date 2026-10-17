Mobilizare de forțe aseară, la Tecuci, după ce un bărbat reținut pentru furt a reușit să fugă de sub escorta poliției.

Individul s-a făcut nevăzut în momentul în care părăsea, însoțit de agenți, sediul Judecătoriei din oraș.

Imediat s-a dat alarma, iar autoritățile au plecat în căutarea suspectului. Acesta a fost prins după câteva zeci de minute, pe o stradă din localitate.

Pe lângă furt calificat, bărbatul de 33 de ani este cercetat acum pentru evadare. Agenții care îl însoțeau în momentul în care a fugit vor fi anchetați de superiori.