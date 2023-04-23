Avarie majoră în Capitală. Sute de blocuri și un spital nu au apă caldă. Lista zonelor afectate

Stiri actuale
23-04-2023 | 16:11
muncitori, avarie
Facebook/PMB

În urma unei avarii majore, zeci de puncte termice cu sute de blocuri sau imobile din Capitală sunt afectate, a anunțat, duminică, Termoenergetica.

autor
Mihaela Ivăncică

Printre imobilele fără apă caldă este şi Spitalul Militar Central.

Potrivit site-ului Termoenergetica, remedierea defecţiunilor şi reluarea furnizării apei calde este estimată pentru duminică seară, în intervalul 21.00 – 23.30.

„Termenul afişat pentru punerea în funcţiune a punctului termic este estimat. Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor”, a transmis compania, conform News.ro. 

Lista zonelor afectate de avarie

• Str Turda - bl. 39, 37, 34, 35, 36, 38

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• Str Gala Galaction - imob.Nr.89, 81, 90, 88

• Str Abrud - bl. 12C

• Bld Ion Mihalache - bl. 12A, 13A, 14, 11

• Str Ing. Zablovschi - bl. 12B, 13B, imob.Nr.6A

• Str Barbu Delavrancea - bl. 33D, 33C

• Bld Banul Manta - imob.Nr.79

• Bld Ion Mihalache - bl. 35, 33A, 33B, 35A, 101, imob.Nr.54A, 54B, 54

• Str Medelnicerului - imob.Nr. 2, 6, 8, 10, 12

• Str Niculae Racotă - bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-14

• Str Paharnicului - bl. 43

• Str Clucerului - imob.Nr. 49, 62-66

• Bld Ion Mihalache - bl. 85, 84

• Str Radu Boiangiu - bl. 38, 39, 42A, 39A, 60

• Bld I. V. Miciurin - bl.80A

• Str Lugoj - imobil 2

• Str George Bariţiu - imobil 39A, 20, 18, 38, 41, 22, 31, 36, 30, 6, 26, 8, 11, 21

• Cal Griviţei - bl. O, P, R, S

• Str Costache Marinescu - imobil 9-11, 29,

• Str Cpt. Octav Cocărăscu - imobil 3, 5A, 7, 5, 6, 10, 12, 11, 16, 26, 34, 48A, 35, 39, 20, 42 B, 50, 41B, 44, 22, 37, 9, 28, 32

• Str Maior Alexandru Câmpeanu - bl.16 B+C

• Str Grigore Manolescu - bl. 16C

• Bld Ion Mihalache - bl. 16A, 16 C+D

• Bld Mareşal Alexandru Averescu - bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

• Str Turda - bl.10A3

• Bld Ion Mihalache - bl.10A1,10A2,10,9,6,8

• Str Sfânta Maria - bl.10A4,9A

• Str Gen. Athanasie Enescu - bl. 49, 3, 5, 45, 2, 1

• Str Clucerului - bl. 36, 50

• Bld Ion Mihalache - bl. 40

• Str Mr. Ştefan Sănătescu - Nr.28 Vilă

• Ale Lt. Gheorghe Stâlpeanu - bl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

• Cal Plevnei - 114

• Bld Dinicu Golescu - bl. 5, 6,7

• Bld Dinicu Golescu - bl. 1, 2, 3, 4

• Str Gării de Nord -

• Str Lt.Col. Paul Ionescu - Imobil nr. 3

• Bld Gheorghe Duca - bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6

• Cal Griviţei - bl. 3B, 2B, 4B

• Str Miron Costin - bl. 5A+5B

• Şos Nicolae Titulescu - bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3

• Bld Alexandru Ioan Cuza - imob.Nr.80

• Str G-ral Alexandru Cernat - imob.Nr.24

• Cal Griviţei - bl. K, L2, L3, J, L1

• Şos Ştefan cel Mare - bl.Perla

• Str Mircea Vulcănescu -

• Cal Dorobanţilor - bl.11

• Bld G-ral Gheorghe Magheru - bl. 1, Casata

• Str Mircea Vulcănescu -

• Str Gării de Nord - bl. A, C

• Cal Griviţei - bl. 139

• Str Atelierului -

• Str Petru Rareş - imob.Nr.19-21

• Şos Nicolae Titulescu - bl. 21, 20

• Cal Griviţei - bl. B

• Str Măguricea - bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G

• Str Nicolae G. Caramfil - bl. 1B, 1C, 10B, 10C, 10D

• Str Elena Caragiani - bl. 8A-2, 8A-3, 2G, 3B, 8C, 2H, 3J, 3I, 8B

• Şos Pipera - bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C

• Str Borşa - bl. 1A, 1B, 2 I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F, 3G

• Str Smaranda Brăescu - bl. 2C, 1H, 1 I, 1G, 2K, 2B, 1F, 10G, 10 H

• Str Feleacu - bl. 8I, 8A-1, 10A, 10I, FELEACU 2

• Cal Griviţei - bl. 150

• Str Alexandru Depărăţeanu - imob.Nr.4, 6

• Str George Enescu - bl. 6

• Şos Nicolae Titulescu - bl. A7, A1

• Str Buzeşti - bl. A5, A6

• Str Măguricea - bl. 13D, 13E, 7P

• Str Nicolae G. Caramfil - bl. 11C, 11A, 11B

• Str G-ral Ştefan Burileanu - bl. 11I, 12J, 12K, 13M, 13N

• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 7M, 7L, 7N

• Str Elena Caragiani - bl. 12D

• Str Smaranda Brăescu - bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H

• Str Prometeu - bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G

• Str Feleacu - bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D, 11F

• Str Ştefan cel Mare - bl.13

• Cal Dorobanţilor - bl. 13

• Bld Iancu de Hunedoara - bl. 12A, 12B

• Str Veronica Micle - bl. M5, M6, 1C, imob. nr. 40, 38, 36Bis

• Str Dr. Iacob Felix - bl. M4, A1, B1, C2,imob. nr. 53, 12

• Şos Nicolae Titulescu - bl. 12, 11B, 11A

• Str Bradului - bl. C2

• Str Căpâlna - bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I

• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C

• Str Avionului - bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E

• Str Aripilor - bl. 15C , STAR

• Str Siriului - bl. 16J, 16F, 16E

• Str Prometeu - bl. 14F, 16G, 16D

• Cal Griviţei - bl. I

• Şos Nicolae Titulescu - bl. 24, 24A, imob.Nr.60, 58

• Bld Banul Manta - bl. 27, 26, 28, 29, imobil Nr.24

• Str Gen. G. Constantinide - bl. 24C

• Str Teodosie Rudeanu - bl. 15, 1C

• Str Valea Merilor - imob.Nr.5

• Str Petru Maior - imob.Nr.10

• Şos Nicolae Titulescu - bl. 14-14A, 1A, 1, 13, imob.Nr.88A, 88

• Bld Banul Manta - bl. 7, 1B, imob.Nr.5

• Str Gării de Nord - bl. D3

• Cal Griviţei - bl. J1

• Str Ştirbei Vodă - bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B

• Str Berzei - bl. 25A, 25B

• Cal Plevnei - bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1

• Cal Griviţei - bl. 1, 2, 3

• Str Rucăr - Nr.5

• Str Florilor - bl.1

• Cal Dorobanţilor - bl. 9, 10

• Cal Griviţei - bl. 1B

• Str Constantin Disescu - imobil Nr.7

• Str Grigore Alexandrescu - bl. H1

• Bld Iancu de Hunedoara - bl. H5, H6, H4

• Str Caransebeş -

• Cal Griviţei - bl. 146

• Str Constantin Disescu - imobil Nr.2A, 2

• Str Pandele Ţăruşanu - imob.Nr.3, 5, 11

• Bld Dinicu Golescu - bl. E, F, H, G, B

• Cal Floreasca - bl.1F

• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. G6, 6A, 7E, 7F, 7, 7I, 7K

• Str Avionului - bl. 5C, 5E, 5E PRIM, 6B, 6C, 6D

• Str Aviaţiei - bl. 4C, 5D, 5G, 4D, 5F, 6F, 7D, 5A

• Şos Pipera - bl. 4A, 4B, 5B

• Str Aripilor - bl. 6E

• Str Borşa - bl. 5F, 4F, 4G, 4E, 7G, ARMONIA, 7B, 7A, 7H

• Str Mircea Vulcănescu - Muzeul Militar

• Str Nicolae G. Caramfil - bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B

• Str G-ral Ştefan Burileanu - bl. 20A, 20C, 20B, 21E

• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D

• Str Smaranda Brăescu - bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F

• Str Dr. Iacob Felix - bl. 18, 17, 17A, 19

• Bld Banul Manta - bl.19A

• Str Sava Henţia - imob.Nr.6

• Str Iacob Negruzzi - imob.Nr.45

• Şos Nicolae Titulescu -

• Şos Nicolae Titulescu - bl. 23, 20, 21A, 21, 22

• Str Mexic - bl. 1, I3

• Str Londra - bl. 4

• Str Louis Blanc - bl.I 1

• Str Argentina - bl. I2

• Bld Ilie Pintilie -

• Bld Iancu de Hunedoara - bl. 2, 3, I1

• Cal Griviţei - bl. I, J, K

• Cal Dorobanţilor - bl.53-57, 59, 61-63

• Str N. Constantinescu - bl. 15A, 14, 14A, 16, 16A, 13, 15, imob.Nr.60

• Str Lt. D. Darian - Nr.27

• Str George Călinescu - bl. 17, 17A, 19A, 20B, 20A

• Str Gen. Andrei Popovici - bl. 8, 7, 8A, 7A, imob.Nr.65, 41

• Str Constantin D. Aricescu - bl. 21, 20

• Str Ştefan Protopopescu - bl. 3, 4, 2

• Str Constantin Stere - Imobil Nr.10

• Cal Griviţei - bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr. 7

• Str Lainici - Imobil Nr.5

• Str Maior Alexandru Câmpeanu - bl. 37

• Bld Banul Manta - bl. 34, 32, 30, 31, imobil Nr.33, 61

• Str Frosa Sarandy - bl. 33

• Str G-ral Barbu Vlădoianu - bl. 35, 36

• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 17A, 17B, 18A, 19A, 19B, 19F, 19G

• Str Siriului - bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E

• Cal Victoriei - bl. D4, D1, D5, D6

• Str Grigore Alexandrescu - bl. D7

• Str Petru Poni - bl.1

• Cal Griviţei - bl.142

• Bld Gheorghe Duca - bl.3-11

• Str Pandele Ţăruşanu - imobile.18, 6, 14, 6Bis,12

• Str Witing - Imobil Nr. 42

• Str N. Constantinescu - bl. 9, 11, 11A

• Str Lt. D. Darian - bl. 11B, 23

• Str Lt. Radu Beller - bl. 20, 22

• Str Gen. Andrei Popovici - bl. 6, 1+1B

• Str Ştefan Protopopescu - bl. 24

• Str Puţul lui Zamfir - bl. 20A

• Şos Ştefan cel Mare - bl18,18A,18b,19,22,23,20,15A,14,Imob.nrbv 20

• Str Polonă - bl 17A+B,15

• Str Paul Greceanu - bl 24A, 21A, 21, 20A

• Str Aurel Vlaicu - bl 19A,20,Imob nr 166

• Şos Ştefan cel Mare - bl.6

• Şos Pantelimon - Punct termic: 9 Pantelimon -- 9 blocuri/imobile

• Şos Pantelimon - bl.31, 32, 5, 6, 30, 5A, D2, D1,5F

• Str Biserica Mărcuţa - bl.34, 35Bis

• Şos Fundeni - bl.11C, 11B, 11D; 11 sc.A+B

• Şos Pantelimon - bl.11, 9, 10, 10A, 9A, 11A

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, termoenergetica, avarie,

Dată publicare: 23-04-2023 15:52

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