Avarie majoră în Capitală. Sute de blocuri și un spital nu au apă caldă. Lista zonelor afectate
În urma unei avarii majore, zeci de puncte termice cu sute de blocuri sau imobile din Capitală sunt afectate, a anunțat, duminică, Termoenergetica.
Printre imobilele fără apă caldă este şi Spitalul Militar Central.
Potrivit site-ului Termoenergetica, remedierea defecţiunilor şi reluarea furnizării apei calde este estimată pentru duminică seară, în intervalul 21.00 – 23.30.
„Termenul afişat pentru punerea în funcţiune a punctului termic este estimat. Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor”, a transmis compania, conform News.ro.
Lista zonelor afectate de avarie
• Str Turda - bl. 39, 37, 34, 35, 36, 38
• Str Gala Galaction - imob.Nr.89, 81, 90, 88
• Str Abrud - bl. 12C
• Bld Ion Mihalache - bl. 12A, 13A, 14, 11
• Str Ing. Zablovschi - bl. 12B, 13B, imob.Nr.6A
• Str Barbu Delavrancea - bl. 33D, 33C
• Bld Banul Manta - imob.Nr.79
• Bld Ion Mihalache - bl. 35, 33A, 33B, 35A, 101, imob.Nr.54A, 54B, 54
• Str Medelnicerului - imob.Nr. 2, 6, 8, 10, 12
• Str Niculae Racotă - bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-14
• Str Paharnicului - bl. 43
• Str Clucerului - imob.Nr. 49, 62-66
• Bld Ion Mihalache - bl. 85, 84
• Str Radu Boiangiu - bl. 38, 39, 42A, 39A, 60
• Bld I. V. Miciurin - bl.80A
• Str Lugoj - imobil 2
• Str George Bariţiu - imobil 39A, 20, 18, 38, 41, 22, 31, 36, 30, 6, 26, 8, 11, 21
• Cal Griviţei - bl. O, P, R, S
• Str Costache Marinescu - imobil 9-11, 29,
• Str Cpt. Octav Cocărăscu - imobil 3, 5A, 7, 5, 6, 10, 12, 11, 16, 26, 34, 48A, 35, 39, 20, 42 B, 50, 41B, 44, 22, 37, 9, 28, 32
• Str Maior Alexandru Câmpeanu - bl.16 B+C
• Str Grigore Manolescu - bl. 16C
• Bld Ion Mihalache - bl. 16A, 16 C+D
• Bld Mareşal Alexandru Averescu - bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
• Str Turda - bl.10A3
• Bld Ion Mihalache - bl.10A1,10A2,10,9,6,8
• Str Sfânta Maria - bl.10A4,9A
• Str Gen. Athanasie Enescu - bl. 49, 3, 5, 45, 2, 1
• Str Clucerului - bl. 36, 50
• Bld Ion Mihalache - bl. 40
• Str Mr. Ştefan Sănătescu - Nr.28 Vilă
• Ale Lt. Gheorghe Stâlpeanu - bl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
• Cal Plevnei - 114
• Bld Dinicu Golescu - bl. 5, 6,7
• Bld Dinicu Golescu - bl. 1, 2, 3, 4
• Str Gării de Nord -
• Str Lt.Col. Paul Ionescu - Imobil nr. 3
• Bld Gheorghe Duca - bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6
• Cal Griviţei - bl. 3B, 2B, 4B
• Str Miron Costin - bl. 5A+5B
• Şos Nicolae Titulescu - bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3
• Bld Alexandru Ioan Cuza - imob.Nr.80
• Str G-ral Alexandru Cernat - imob.Nr.24
• Cal Griviţei - bl. K, L2, L3, J, L1
• Şos Ştefan cel Mare - bl.Perla
• Str Mircea Vulcănescu -
• Cal Dorobanţilor - bl.11
• Bld G-ral Gheorghe Magheru - bl. 1, Casata
• Str Mircea Vulcănescu -
• Str Gării de Nord - bl. A, C
• Cal Griviţei - bl. 139
• Str Atelierului -
• Str Petru Rareş - imob.Nr.19-21
• Şos Nicolae Titulescu - bl. 21, 20
• Cal Griviţei - bl. B
• Str Măguricea - bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G
• Str Nicolae G. Caramfil - bl. 1B, 1C, 10B, 10C, 10D
• Str Elena Caragiani - bl. 8A-2, 8A-3, 2G, 3B, 8C, 2H, 3J, 3I, 8B
• Şos Pipera - bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C
• Str Borşa - bl. 1A, 1B, 2 I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F, 3G
• Str Smaranda Brăescu - bl. 2C, 1H, 1 I, 1G, 2K, 2B, 1F, 10G, 10 H
• Str Feleacu - bl. 8I, 8A-1, 10A, 10I, FELEACU 2
• Cal Griviţei - bl. 150
• Str Alexandru Depărăţeanu - imob.Nr.4, 6
• Str George Enescu - bl. 6
• Şos Nicolae Titulescu - bl. A7, A1
• Str Buzeşti - bl. A5, A6
• Str Măguricea - bl. 13D, 13E, 7P
• Str Nicolae G. Caramfil - bl. 11C, 11A, 11B
• Str G-ral Ştefan Burileanu - bl. 11I, 12J, 12K, 13M, 13N
• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 7M, 7L, 7N
• Str Elena Caragiani - bl. 12D
• Str Smaranda Brăescu - bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H
• Str Prometeu - bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G
• Str Feleacu - bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D, 11F
• Str Ştefan cel Mare - bl.13
• Cal Dorobanţilor - bl. 13
• Bld Iancu de Hunedoara - bl. 12A, 12B
• Str Veronica Micle - bl. M5, M6, 1C, imob. nr. 40, 38, 36Bis
• Str Dr. Iacob Felix - bl. M4, A1, B1, C2,imob. nr. 53, 12
• Şos Nicolae Titulescu - bl. 12, 11B, 11A
• Str Bradului - bl. C2
• Str Căpâlna - bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I
• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C
• Str Avionului - bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E
• Str Aripilor - bl. 15C , STAR
• Str Siriului - bl. 16J, 16F, 16E
• Str Prometeu - bl. 14F, 16G, 16D
• Cal Griviţei - bl. I
• Şos Nicolae Titulescu - bl. 24, 24A, imob.Nr.60, 58
• Bld Banul Manta - bl. 27, 26, 28, 29, imobil Nr.24
• Str Gen. G. Constantinide - bl. 24C
• Str Teodosie Rudeanu - bl. 15, 1C
• Str Valea Merilor - imob.Nr.5
• Str Petru Maior - imob.Nr.10
• Şos Nicolae Titulescu - bl. 14-14A, 1A, 1, 13, imob.Nr.88A, 88
• Bld Banul Manta - bl. 7, 1B, imob.Nr.5
• Str Gării de Nord - bl. D3
• Cal Griviţei - bl. J1
• Str Ştirbei Vodă - bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B
• Str Berzei - bl. 25A, 25B
• Cal Plevnei - bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1
• Cal Griviţei - bl. 1, 2, 3
• Str Rucăr - Nr.5
• Str Florilor - bl.1
• Cal Dorobanţilor - bl. 9, 10
• Cal Griviţei - bl. 1B
• Str Constantin Disescu - imobil Nr.7
• Str Grigore Alexandrescu - bl. H1
• Bld Iancu de Hunedoara - bl. H5, H6, H4
• Str Caransebeş -
• Cal Griviţei - bl. 146
• Str Constantin Disescu - imobil Nr.2A, 2
• Str Pandele Ţăruşanu - imob.Nr.3, 5, 11
• Bld Dinicu Golescu - bl. E, F, H, G, B
• Cal Floreasca - bl.1F
• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. G6, 6A, 7E, 7F, 7, 7I, 7K
• Str Avionului - bl. 5C, 5E, 5E PRIM, 6B, 6C, 6D
• Str Aviaţiei - bl. 4C, 5D, 5G, 4D, 5F, 6F, 7D, 5A
• Şos Pipera - bl. 4A, 4B, 5B
• Str Aripilor - bl. 6E
• Str Borşa - bl. 5F, 4F, 4G, 4E, 7G, ARMONIA, 7B, 7A, 7H
• Str Mircea Vulcănescu - Muzeul Militar
• Str Nicolae G. Caramfil - bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B
• Str G-ral Ştefan Burileanu - bl. 20A, 20C, 20B, 21E
• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D
• Str Smaranda Brăescu - bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F
• Str Dr. Iacob Felix - bl. 18, 17, 17A, 19
• Bld Banul Manta - bl.19A
• Str Sava Henţia - imob.Nr.6
• Str Iacob Negruzzi - imob.Nr.45
• Şos Nicolae Titulescu -
• Şos Nicolae Titulescu - bl. 23, 20, 21A, 21, 22
• Str Mexic - bl. 1, I3
• Str Londra - bl. 4
• Str Louis Blanc - bl.I 1
• Str Argentina - bl. I2
• Bld Ilie Pintilie -
• Bld Iancu de Hunedoara - bl. 2, 3, I1
• Cal Griviţei - bl. I, J, K
• Cal Dorobanţilor - bl.53-57, 59, 61-63
• Str N. Constantinescu - bl. 15A, 14, 14A, 16, 16A, 13, 15, imob.Nr.60
• Str Lt. D. Darian - Nr.27
• Str George Călinescu - bl. 17, 17A, 19A, 20B, 20A
• Str Gen. Andrei Popovici - bl. 8, 7, 8A, 7A, imob.Nr.65, 41
• Str Constantin D. Aricescu - bl. 21, 20
• Str Ştefan Protopopescu - bl. 3, 4, 2
• Str Constantin Stere - Imobil Nr.10
• Cal Griviţei - bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr. 7
• Str Lainici - Imobil Nr.5
• Str Maior Alexandru Câmpeanu - bl. 37
• Bld Banul Manta - bl. 34, 32, 30, 31, imobil Nr.33, 61
• Str Frosa Sarandy - bl. 33
• Str G-ral Barbu Vlădoianu - bl. 35, 36
• Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 17A, 17B, 18A, 19A, 19B, 19F, 19G
• Str Siriului - bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E
• Cal Victoriei - bl. D4, D1, D5, D6
• Str Grigore Alexandrescu - bl. D7
• Str Petru Poni - bl.1
• Cal Griviţei - bl.142
• Bld Gheorghe Duca - bl.3-11
• Str Pandele Ţăruşanu - imobile.18, 6, 14, 6Bis,12
• Str Witing - Imobil Nr. 42
• Str N. Constantinescu - bl. 9, 11, 11A
• Str Lt. D. Darian - bl. 11B, 23
• Str Lt. Radu Beller - bl. 20, 22
• Str Gen. Andrei Popovici - bl. 6, 1+1B
• Str Ştefan Protopopescu - bl. 24
• Str Puţul lui Zamfir - bl. 20A
• Şos Ştefan cel Mare - bl18,18A,18b,19,22,23,20,15A,14,Imob.nrbv 20
• Str Polonă - bl 17A+B,15
• Str Paul Greceanu - bl 24A, 21A, 21, 20A
• Str Aurel Vlaicu - bl 19A,20,Imob nr 166
• Şos Ştefan cel Mare - bl.6
• Şos Pantelimon - Punct termic: 9 Pantelimon -- 9 blocuri/imobile
• Şos Pantelimon - bl.31, 32, 5, 6, 30, 5A, D2, D1,5F
• Str Biserica Mărcuţa - bl.34, 35Bis
• Şos Fundeni - bl.11C, 11B, 11D; 11 sc.A+B
• Şos Pantelimon - bl.11, 9, 10, 10A, 9A, 11A
Sursa: News.ro
Etichete: bucuresti, termoenergetica, avarie,
Dată publicare:
23-04-2023 15:52