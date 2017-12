Un autocar a căzut în gol de la peste 20 m, în India: 33 morți. VIDEO

Incidentul s-a petrecut în Rajasthan, India. Un autocar plin cu pasageri a rupt parapeții unui pod și a căzut într-un râu. În urma incidentului, cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața, potrivit surselor din poliție, scrie The Guardian.

Alte șapte persoane au suferit răni și au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Se pare că șoferul autocarului a încercat facă o depășire pe pod, atunci când a pierdut controlul volanului și a căzut în gol de la peste 20 de metri.

Șoferul a murit în urma impactului. Presa locală, citată de The Guardian, a scris că la volan se afla un „minor neinstruit”.

Imaginile distribuite de televiziunile locale arată modul în care salvatorii au intervenit pentru eliberarea victimelor.

Prim-ministrul a reacționat după accident. „Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor decedați. Statul va monitoriza situația, inclusiv desfășurarea operațiunilor de salvare și vom acorda asistență celor afectați”, a scrie oficialul pe Twitter.

Anguished by the bus accident in Rajasthan's Sawai Madhopur district. My thoughts are with the families of the deceased. State Government is closely monitoring the situation, including rescue operations and providing all possible assistance to those affected: PM @narendramodi