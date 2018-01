Un adolescent și-a împușcat mortal părinții și sora, înainte de Revelion

Facebook.com

Un adolescent de 16 ani, din SUA, şi-a ucis părinţii, sora şi un apropiat al familiei cu o puşcă semi-automată, chiar cu câteva momente de trecerea în noul an, potrivit procurorilor americani.

Scott Kologi a fost indentificat drept criminalul care i-a omorât pe Steven, tatăl său în vârstă de 44 de ani, Linda, mama lui în vârstă de 42 de ani şi sora sa, Brittany, în vârstă de 18 ani în locuinţa acestora din New Jersey. Mary Scultz, în vârstă de 70 de ani, care locuia împreună cu familia atacatorului a decedat şi ea cu câteva minute de trecerea în noul an, relatează The Sun

Bunicul lui Scott, Adrian, şi fratele său, Steven, se aflau şi eu în casă când s-a petrecut incidentul, dar au scăpat teferi. Autorităţile nu au determinat încă motivul care l-a împins pe tânăr să recurgă la acest gest.

Arma crimei era deţinută legal de unul dintre membrii familiei care locuia la acea adresă. Unul dintre vecini, Joe Rios, în vârstă de 52 de ani, a declarat pentru New York Post: "Era cel mai cumsecade copil din lume. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu era deloc violent. Mereu zâmbea".

Se pare că adolescentul ar fi suferit de autism şi era îngrijit de mama sa. El ar fi fost înscris la o şcoală pentru copii cu nevoi speciale. Scott a fost găsit vinovat de patru capete de acuzare de crimă şi infracţiuni cu arme de foc.

