20 de membri ai unei familii au murit într-un accident rutier în drum spre slujba de Crăciun

Un autocar de mici dimensiuni care transporta grupul a intrat într-un alt autocar în oraşul Agoo, la 200 km nord de Manila, a precizat poliţia.

Victimele mergeau pentru a lua parte la o slujbă de Crăciun la biserica din Manaoag, în provincia Pangasinan.

Alte nouă persoane aflate la bordul vehiculului au fost rănite, la fel ca alţi 17 pasageri ai autocarului lovit.

