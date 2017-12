Inundații masive și alunecări de teren în Filipine. Sunt cel puțin 130 de morți

Zeci de mii de oameni au fost evacuaţi din calea puhoaielor şi a vântului care bătea cu 125 de km/oră.

În apropiere de oraşul Tubod, un sat de agricultori a fost devastat de inundaţii şi alunecări de teren.

Şi în alte zone, viiturile au făcut ravagii. Căderea liniilor de comunicaţii şi penele de curent îngreunează eforturile de salvare.

Săptămâna trecută, o altă furtuna tropicală a luat cel puţin 50 de vieţi, tot în Filipine.

A tropical storm in the southern Philippines unleashed flash floods that swept away people and houses and set off landslides. https://t.co/yKuq7uwuej