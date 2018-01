America îngheață de frig. Imagini ca în filme cu mașini prinse într-o mare de gheață

Nord-estul Statelor Unite este încă sub zodia gerului, care aduce temperaturi demne de Siberia: minus 29 de grade Celsius. Pare, însă, mult mai frig din cauza vântului violent.

Vineri-noapte au fost zone unde, sub rafalele puternice, temperatura percepută a fost de minus 67 de grade Celsius.

Până acum, uraganul polar a ucis 19 americani și doi canadieni.

"Uraganul polar" care s-a abătut zilele trecute asupra coastei de Est a Statelor Unite a lăsat în urmă uriașe troiene şi o mulțime de străzi inundate. În Boston, mareea a atins înălţimi record, iar apele înghetaţe au acoperit străzile şi au distrus o staţie de metrou aflată aproape de port.

În Rhode Island, vântul i-a biciuit fără milă pe cei care s-au încumetat să iasă din case, pentru a da zăpada.

Localnic: "Stratul de zăpadă are 35 de cm. Bate vântul şi aduce zăpada înapoi, că acum. E greu."

Și în alte locuri, oamenii încearcă, din răsputeri, să-și facă loc printre munții de zăpadă care le-au acoperit străzile și grădinile... Au fost ajutați și de o "fereastră" de câteva ore în care a fost soare și cer senin. O priveliște... înșelătoare însă, pentru că e ger de crapă pietrele.

Iar frigul crancen face și mai gravă situația din Revere, un mic oraș din Massachussets, rămas fără curent electric după furtună de joi.

Gerul năucitor se vede și se simte cel mai bine la cascadă Niagara, de pildă, unde sute de turiști vin să fotografieze peisajul glaciar.

Localnic: ”Nu am văzut-o niciodată atât de înghețată.. Am trăit în zona Buffalo cea mai mare parte a ceor 34 de ani ai mei, însă ca acum de înghețată n-a fost niciodată...”



”Dacă te uiți mai de aproape, în partea dreapta, cred că este înghețată bocnă.. Asta arată cât de frig este..”

Situația nu se va îmbunătăți prea curând. Valul de frig polar, venit din Canada, se va deplasa spre sud pe parcursul weekendului, unde se vor înregistra chiar şi minus 30 de grade Celsius. În aceste condiții, extrem de vulnerabile, animalele au și ele de suferit.

Turist: "Am văzut pescăruşi care stăteau în zăpadă, ceea ce ni s-a părut interesant."

În Florida, din cauza frigului neobişnuit, iguanele au început să pice din copaci. Reptilele cu sânge rece suferă un şoc atunci când temperaturile scad foarte mult.

Lauren Thielen, medic veterinar: "Ce se întâmplă este că, din cauza frigului, nu îşi mai pot contracta muşchii şi nu se mai pot mişcă."

În aceeaşi situaţie s-au aflat şi broaştele ţestoase din Florida şi Texas. Frigul le-a paralizat sau le-a dezorientat. Voluntari de la protecţia animalelor le-a dus la adăpost şi le-au băgat în cădiţe cu apă călduţă ca să le ajute să îşi revină.

Printre cei care s-au bucurat de zăpadă se numără și un ciobănesc australian, care a învăţat să se dea singur cu sania. Stăpâna l-a filmat în timp ce-şi trage sania pe un deal, se urcă pe ea şi porneşte la vale.

Câinele îndrăgostit de săniuș se numește Secret și... a repetat această figură de 50 de ori!

Boston, afectat de ”mareele” de apă și zăpadă

Imagini postate pe rețelele de socizalizare arată mașini prinse într-o mare de gheață în Boston, direct pe străzi.

Unii proprietari de mașini au încercat să prevină blocarea autoturismelor lăsând ștergătoarele de parbrize ridicate sau portbagajele deschise, însă nimeni nu s-a gândit că mașinile vor fi direct îngropate în zăpadă și vor îngheța așa.

Locuitorii din Boston se confruntă cu cel mai fenomen de apă amestecată cu zapadă și gheață din ultimii 40 de ani, după cum se vede și într-o filmare realizată de un localnic din Massachusetts.

YIKES! The Boston area saw massive flooding yesterday in the middle of the winter storm that slammed the Northeast. That water quickly turned to ice, freezing cars in the streets. MORE: https://t.co/ShBgQLKbix pic.twitter.com/XgMS4Dat7U — WSVN 7 News (@wsvn) January 5, 2018

Twitter

Potrivit Daily Mail, care citează Boston Globe, aproximativ 20 de localnici au fost evacuați din casele lor, unii dintre ei fiind salvați de vehiculele speciale ale Gărzii Naționale.

Cars were trapped in frozen floodwaters outside Boston on Thursday as frigid temperatures, ice and wind battered the Northeast https://t.co/yQij2LZqOi pic.twitter.com/eZsJe3Wgfw — CNN (@CNN) January 5, 2018

Numită ”bombă” de meteorologi şi de mass-media din cauza scăderii deosebit de rapidă a presiunii, furtuna de zăpadă va determina un nou val de frig în aceste zile, provocat de o masă de aer polar care coboară din nord.

Pro TV

După un scurt răgaz de miercuri când temperaturile au crescut timid până la 0 grade Celsius, mercurul va scădea în continuare brusc astfel încât în New York se prognozează valori maxime de minus 11 grade Celsius şi de până la minus 14 grade Celsius în noapte de sâmbătă spre duminică, în timp ce la Washington temperatura va coborî de asemenea până la minus 14 grade Celsius.

Flooding in Seaport, Boston right by Legals Harborside pic.twitter.com/3Y7S4mtAJd — Brittany Capozziello (@bcapozziello) January 4, 2018

"Acest lucru înseamnă că zăpada care va cădea în timpul furtunii va îngheţa rapid", a avertizat Charlie Baker pe Twitter, potrivit Agerpres.

Temperaturile vor începe să crească abia la începutul săptămânii viitoare.