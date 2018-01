Ambarcațiune cu 40 de elevi la bord s-a scufundat, în India: cel puțin 2 morți. VIDEO

Din cei patruzeci de elevi aflați la bord, 32 au fost salvați. Din păcate, pentru 2 din copii nu s-a mai putut face nimic, iar trupurile lor neînsuflețite au fost recuperate de scafandri, scrie BBC.

Ceilalți 6 copii au fost dați dispăruți, iar salvatorii încearcă să-i localizeze.

#NewsAlert#NewsAlert | A boat carrying 40 students in #Dahanu capsizes in the sea. Rescue operations in progress. pic.twitter.com/Wl7vY5TKSg

Autoritățile susțin că elevii nu purtau veste de salvare.

Președintele Indiei, Ram Kovid, a transmis gândurile sale victimele accidentului și familiilor acestora.

#Dahanu #boat #capsize #Tragedy : Bodies of 4 students found by fishermen off Dahanu coast. 25 students believed to be rescued. A boat carrying 40 students of #Ponda school Dahanu capsized. #First pics of rescue underway . @HTMumbai . @htTweets pic.twitter.com/rV7xKgiaqr

Una dintre cauzele care a condus la producerea accidentului ar putea fi faptul că ambarcațiunile în India sunt supraîncărcate cu pasageri și nu se respectă standardele de siguranță impuse.

Astfel de accidente au devenit o rutină în India. De pildă în luna noiembrie a anului trecut o altă ambarcțiune s-a scufundat, iar 16 persoane și-au pierdut viața.

A very sad incident occurred in Dahanu , Palghar where student were on boat for picnic.

Even in Mumbai people risk their life by using feery services travelling to Alibaug / Elephanta (Gharapuri)@Dev_Fadnavis Why Life Saving Jacket not mandatory while travel ?@ANI @PTI_News pic.twitter.com/b5vtDnbqEe