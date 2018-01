Accident grav petrecut în Praga: un autobuz a izbit o mașină: 3 morți, 45 de răniți

Cel puțin 3 oameni au murit și alți 45 au fost răniți după ce un autobuz a izbit un autoturism. Accidentul s-a petrecut într-o suburbie a orașului Praga, capitala Cehiei, scrie Express.co.uk.

Un autobuz a izbit un vehicul în zona suburbiei Horomerice, aflată în nordul capitalei Praga.

3 killed in transport bus collision with a car in Horomerice close to Prague. 45 injured in total and 5 seriously injured. https://t.co/lAfb3ePE9p