Gest superb al Simonei Halep la Shenzhen. Românca, aplaudată îndelung de public. VIDEO

Simona Halep a ieșit pe teren alături de antrenorul ei Darren Cahill şi a făcut și mișcări de încălzire în compania unui puști cu care a lovit mingea. Publicul a aplaudat momentul. La final, copilul i-a mulțumit sportivei noastre.

Imaginile au fost publicate pe contul de Twitter WTA alături de mesajul: ”Momentul acela când nu doar că te antrenezi cu Numărul 1 Mondial, dar primești și un sărut”

When you not only hit with the World No.1, but get a ???? on the cheek too!@Simona_Halep is making great use of the rain delay! pic.twitter.com/Q6OZDessuY