Nicolae Bădălău: Mihai Fifor a fost propus pentru funcţia de premier, dar a refuzat

Inquam

Preşedintele executiv al PSD, senatorul Nicolae Bădălău, a declarat că ministrul Apărării, Mihai Fifor, a refuzat propunerea făcută în Comitetul Executiv Naţional (CExN) al partidului de a prelua pentru funcţia de prim-ministru.

El a afirmat marţi seara, în cadrul unei emisiuni la postul B1, că Fifor a respins propunerea pe motiv că are proiecte de finalizat la ministerul pe care îl conduce.

"Domnul Fifor este o persoană extrem de respectabilă, dar noi am considerat, Comitetul Executiv, prin votul de astăzi, că doamna Dăncilă este nominalizarea noastră. Vreau să vă informez aici că şi domnul Fifor a fost propus în CEx şi dânsul a refuzat, motivând că are un proiect la Ministerul Apărării pe care doreşte să îl finalizeze. Şi cred că, în acelaşi timp, fiind şi preşedintele Consiliului (Consiliul Naţional al PSD - n.r.), are extrem de multă treabă la partid, la departament", a declarat Bădălău.

Mihai Fifor a fost desemnat, marţi, de preşedintele Klaus Iohannis, în funcţia de premier interimar, după demisia lui Mihai Tudose.

Nicolae Bădălău: Eu îl consider prieten pe Liviu Dragnea

Preşedintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, susţine că, în ciuda faptului că l-a susţinut pe fostul premier Mihai Tudose, relaţia sa cu liderul partidului, Liviu Dragnea, este una de prietenie.

El a declarat, marţi seară, că atât el, cât şi Dragnea sunt "extrem de responsabili".

"Relaţia mea cu domnul preşedinte Dragnea este o relaţie în care ambii, împreună cu ceilalţi colegi, încercăm să ducem o guvernare foarte bună şi să ţinem un partid care în acest moment are în mâini soarta întregii ţării şi suntem extrem de responsabili. În plus, eu îl consider prieten (...) şi cred că şi dânsul acelaşi lucru", a afirmat Bădălău,

