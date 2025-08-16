Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni

16-08-2025 | 19:35
Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor.

Ana Maria Barbu

Peste 30 de solicitări de ajutor au venit în dispecerate, iar 12 persoane rănite, în diverse situații, au fost transportate la spital.

Un turist de 54 de ani și-a pierdut viața într-o râpă din Sinaia, iar un parapantist a fost recuperat de pe o stâncă, după ce a aterizat forțat.

Turistul de 54 de ani, din Mioveni, era cazat la un hotel din Sinaia. Vineri a fost dat dispărut de familie, iar ulterior a fost găsit într-o râpă, fără viață. Salvamontiștii i-au recuperat trupul din zona greu accesibilă.

Iar un bărbat de 37 de ani, din Deva, a fost salvat după ce, în urma unui zbor cu parapanta, a aterizat forțat și a rămas blocat pe o stâncă la o înălțime de aproximativ 20 de metri, lângă orașul Simeria. Bărbatul acuza dureri în zona lombară și a fost transportat la spital pentru investigații.

Sunt zeci de mii de turiști la munte weekendul acesta. Pe Transfăgărășan, de exemplu, s-au format coloane de mașini. În Poiana Brașov, parcările erau sufocate la prânz, iar din stațiune mulțimea se mai risipea abia când ajungea pe potecile umbrite din pădure.

Bărbat: „Mi se pare aglomerat, pentru mine e obositor, dar ne adaptăm”.

Dar a meritat: de sus, masivul Postăvaru a oferit o priveliște pe cinste.

Turist: „Frumos, excludem aglomerația de pe drum, am făcut 7 ore jumate din Pitești. În rest, aici e ok”.

Pentru weekendul prelungit, o familie a cheltuit în medie la munte între 4.000 și 6.000 de lei.

