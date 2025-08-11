Plaja cu nisip roz din Grecia - cum arată și când merită vizitată plaja Elafonisi pentru un peisaj de vis

Plaja Elafonisi din Creta, cunoscută pentru nisipul său roz unic și apele turcoaz, este una dintre cele mai spectaculoase destinații de pe litoralul Greciei.

Știai că Grecia are plaje cu nisip roz? Una dintre ele se numește Elafonisi și este printre cele mai frumoase din Europa. Peisajul e spectaculos, iar nisipul te face să crezi că ești într-o poveste.

Ce trebuie să știi despre această plajă unică, de ce nisipul este colorat în roz, cum ajungi acolo și ce poți face? Iată ce trebuie să știi înainte să vizitezi plaja Elafonisi.

Elafonisi, plaja cu nisip roz din Creta

Creta este o insulă maiestuoasă și superbă, situată în cea mai sudică parte a Greciei, fiind cea mai mare insulă din cele o mie de insule ale Greciei.

Este renumită pentru peisajele sale naturale frumoase, de la malul mării până în vârful munților înzăpeziți, pentru mâncarea și vinul grozave, pentru tradițiile pline de culoare, precum și pentru ospitalitatea și moștenirea localnicilor săi.

Sunt atât de multe lucruri de făcut și de văzut în Creta, încât cel mai bine ar fi să îți petreci câteva zile bune aici.

Indiferent de anotimpul în care vizitezi Creta, vacanța ta va fi de neuitat. Dar dacă vizitezi Creta în timpul verii, ar trebui să vizitezi una dintre bijuteriile Cretei: plajele sale roz, extrem de rare.

Plaja Elafonisi a fost desemnată de BBC drept una dintre cele mai bune plaje "secrete" din Europa.

Elafonissi în sine este de fapt o mică insuliță separată de țărmul cretan de o lagună minunată, caldă și puțin adâncă, cu o adâncime de cel mult un metru.

Nisipul din Elafonissi este de o nuanță roz strălucitoare, care își schimbă intensitatea în funcție de vreme, de maree și de starea apei. Cu toate acestea, este întotdeauna o anumită nuanță de roz, cu o textură netedă care face ca nisipul să fie unic.

Apele sunt de un turcoaz deschis superb, ceea ce te face să te simți ca și cum ai fi în Caraibe sau într-o destinație exotică.

Elafonissi este foarte populară în rândul familiilor, datorită apei puțin adânci și calde din lagună, așa că este adesea destul de aglomerată. Cel mai bine este să ajungi acolo devreme sau foarte târziu. Dacă ajungi pe plajă la începutul verii sau la sfârșitul verii, vei întâlni, de asemenea, mai puțină aglomerație.

De ce este roz nisipul de pe plaja din Creta

Culoarea roz caracteristică se datorează unui microorganism asemănător unei stridii numit Foraminifera bentonică. Foraminiferele sunt animale mici, cu cochilie, care trăiesc în mare, atașate cu un pseudopod (adică un "picior fals") sub diverse roci, recife și peșteri pentru a se hrăni.

Carapacea acestor animale este de culoare roz sau roșu aprins.

Atunci când alte animale se hrănesc cu ele sau când mor, cochiliile lor se calcifică și sunt aduse pe nisip, amestecându-se cu acesta și dându-i pigmentarea roz în diferite nuanțe.

Acest proces a avut loc în ultimii 540 de milioane de ani, iar majoritatea cochiliilor de foraminifere și a resturilor de pe plajele roz sunt de fapt fosile!

Sedimentele acestor organisme minuscule sunt extrem de importante pentru modul în care înțelegem mediul nostru și istoria acestuia, în domenii științifice precum biostratigrafia, paleobiologia și biologia marină în general.

Cea mai mare parte a plajei Elafonisi este formată din nisip alb - această colorare roz se vede cel mai bine de-a lungul liniei de plutire. Intensitatea rozului depinde de factori precum vremea și mareea, scrie villasincrete.

Plaja Elafonisi obișnuia să fie mult mai roz, dar pentru că vizitatorii au furat de-a lungul anilor nisipul său colorat în mod unic pentru suveniruri, această plajă roz este acum o umbră palidă a culorii sale originale. În prezent, Elafonisi este o rezervație naturală, iar nisipul său și alte specii de floră și faună sunt protejate - insula este un loc preferat de reproducere a țestoaselor de mare de tip "loggerhead", cunoscute și sub numele de Caretta Caretta.

Cum ajungi la plaja cu nisip roz din Grecia

Vei găsi Elafonissi la 75 km de Chania. Drumul până la Elafonissi este foarte pitoresc, așa că poți face o excursie cu mașina dacă stai fie în Chania, fie în Rethymno. Vei găsi ușor locuri de parcare.

Elafonisi era mai izolată și mai secretă. Acum poți găsi mai multe modalități de a o vizita.

Cel mai bun mod este să mergi cu mașina și să te bucuri de o excursie cu mașina în jurul Cretei.

Drumul până la plajă este în general ușor și în stare bună (venind direct pe drumul principal prin defileul Topolia sau urmând Coasta de Vest) - ultimii 800 m până la parcare nu sunt asfaltați.

Companiile oferă excursii de o zi din Chania și Rethymno care includ drumul prin defileul Topolia și timp pentru a te bucura de plaja roz.

Poți lua un autobuz public din Chania care oprește și în satele vestice.

O altă metodă de transport este cu vaporul. Vara poți găsi ușor bărci care operează din orașul Palaiochora.

Ce poți face pe plaja cu nisip roz

În afară de a te bucura de frumusețea acestei plaje, de a te bronza și bălăci în apele turcoaz, dacă ajungi în Elafonisi poți vedea câteva lucruri interesante.

Mănăstirea Chrisoskalitissa este o mănăstire mică, dar frumoasă, care se află la câțiva km de Elafonisi.

Este situată pe un promontoriu cu vedere spre mare. Mai mult decât pentru meritele istorico-artistice, Mănăstirea trebuie vizitată pentru panorama pe care o oferă din vârful dealului său. Pe lângă frumoasa biserică, are și un muzeu de icoane și un muzeu de folclor.

Locul de belvedere Elafonisi. De aici poți admira toată frumusețea plajei roz din Elafonisi. O plimbare plăcută pe plajă și o oprire la punctul de belvedere pentru alte fotografii fantastice sunt obligatorii. Nu numai punctul panoramic, ci și tot ce se află în jur merită o vizită.

Plaja Aspri Limni este o plajă mică și frumoasă. Este situată la vest de mănăstirea Chrisoskalitissa, în zona Elafonisi. Este, de asemenea, plaja perfectă pentru copiii mici, deoarece cea mai mare parte a apei este puțin adâncă.

Plaja Kedrodasos. La doar 1,5 km de șosea de superba plajă roz din Elafonisi, se află una dintre bijuteriile ascunse și secrete ale Cretei, spectaculoasa Kedrosasos, fără îndoială una dintre cele mai frumoase plaje de pe întreaga insulă.

Fiind mai puțin cunoscută și frecventată decât cea din apropiere, Elafonisi, aceasta oferă multă liniște și un peisaj care te lasă fără cuvinte. Apele cristaline ale mării, stâncile maiestuoase care caracterizează plaja, ienuperii care formează pădurea din spatele plajei și nisipul fin sunt de neratat.

Plaje cu nisip roz în Europa

În afară de Elafonisi, mai există câteva plaje cu nisip roz în Europa. Iată care sunt cele mai cunoscute:

Spiaggia Rosa, Italia

Spiaggia Rosa este situată pe insula Budelli, care face parte din arhipelagul La Maddalena, situat pe coasta de nord a Sardiniei. Vizitatorii care ajung în Italia pot admira nisipul roz din siguranța unei ambarcațiuni, deoarece este strict interzisă plimbarea pe plajă.

Playa de Ses Illetes, Spania

Această plajă roz din Spania, situată în vârful vestic al insulei Formentera este mai puțin evidentă decât altele din cauza prafului de corali și a nisipului alb cu care se amestecă.

Dacă apa imaculată nu este de ajuns, turiștii pot, de asemenea, să facă scufundări sau să închirieze un iaht pentru o zi.

Plaja Paignton, Anglia

Situată pe coasta de sud, Paignton Beach din Anglia are o nuanță roșie. Această culoare este cauzată de mineralele de fier din nisip care se oxidează la contactul cu aerul.

Aceste plaje sunt foarte speciale, așa că dacă ai ocazia, nu ezita să vizitezi măcar una dintre ele.

Cele mai spectaculoase plaje cu nisip roz din intreaga lume

Plaja Pink Sands, Bahamas: Situată pe Insula Harbour, aceasta este poate cea mai faimoasă plajă cu nisip roz din lume. Nisipul capătă această culoare datorită resturilor minuscule de corali roșii amestecate cu nisipul alb.

Plaja Komodo, Insulele Komodo, Indonezia: Pe insula Komodo, acasă la faimoșii dragoni Komodo, se află și această plajă spectaculoasă cu nisip roz. Nisipul roz este rezultat din resturile coraliilor roșii.

Plaja Horseshoe Bay, Bermuda: Horseshoe Bay este una dintre cele mai populare plaje din Bermuda și este cunoscută pentru nisipul său roz pal și apele calme. Nisipul roz provine din coral și scoici.

Plaja Balos, Creta, Grecia: Aflată lângă laguna Balos, această plajă oferă o combinație uimitoare de ape albastre și nisip roz, creând un peisaj de vis.

Plaja Spiaggia Rosa, Insula Budelli, Italia: Situată în Arhipelagul La Maddalena, în Sardinia, Spiaggia Rosa este renumită pentru nisipul său roz intens. Este protejată și accesul este limitat, ceea ce îi păstrează frumusețea naturală.

Plaja Tangsi, Lombok, Indonezia: Tangsi este o plajă mai puțin cunoscută, dar impresionantă, situată pe insula Lombok. Nisipul roz aici provine din resturile de corali și scoici.

Plaja Pink Beach, Barbuda: Această plajă întinsă, situată pe insula Barbuda din Caraibe, oferă o întindere lungă de nisip roz, perfectă pentru plimbări și relaxare.

Plaja Playa de Ses Illetes, Formentera, Spania: Pe insula Formentera din arhipelagul Baleare, Playa de Ses Illetes are nuanțe roz de nisip, care sunt foarte frumoase la apusul soarelui.

Plaja Bonaire, Caraibe: Bonaire, parte a Insulelor Leeward, are plaje care prezintă nisipuri cu nuanțe subtile de roz, rezultate din amestecul de corali și scoici zdrobite.

Când merită vizitată plaja Elafonisi

Plaja Elafonisi, situată în sud-vestul insulei Creta, este renumită pentru nisipul său fin cu nuanțe roz și apele cristaline de un albastru-turcoaz. Deși frumusețea sa atrage vizitatori pe tot parcursul anului, perioada ideală pentru a o descoperi depinde de preferințele fiecăruia în ceea ce privește temperaturile, aglomerația și atmosfera.

Lunile mai și iunie sunt considerate excelente pentru o vacanță la Elafonisi. Vremea este deja caldă, cu temperaturi de aproximativ 24-28°C, apa mării începe să fie plăcută pentru înot, iar plaja nu este încă extrem de aglomerată. În plus, natura din jur este încă verde și înfloritoare, oferind un cadru pitoresc pentru fotografii memorabile.

Iulie și august sunt cele mai populare luni, cu temperaturi care pot depăși 30°C și ape perfecte pentru înot. Totuși, acestea sunt și lunile cu cel mai mare număr de turiști, ceea ce înseamnă că trebuie să te aștepți la aglomerație și la o atmosferă mai animată. Dacă îți place energia verii grecești și nu te deranjează zgomotul mulțimii, aceasta poate fi perioada ideală pentru tine.

Pentru cei care preferă liniștea, septembrie și începutul lui octombrie sunt opțiuni excelente. Temperaturile rămân ridicate, apa mării este caldă după lunile de vară, iar fluxul de turiști scade considerabil. Acesta este și momentul în care culorile apusurilor de soare sunt deosebit de spectaculoase, reflectându-se în nuanțele roz ale nisipului.

