A fost inaugurată gara din Hong-Kong care a costat 10,7 miliarde de dolari. VIDEO

În Hong Kong a fost inaugurată gara Kowloon, care a costat 10,7 miliarde de dolari, în cadrul unui eveniment care vrea să arate că această regiune cu administrare specială este direct conectată la China.

În 1997, când jurisdicția britanică a Hong Kong-ului a fost dată înapoi Chinei, motto-ul a fost ”O singură țară, două sisteme”.

De câteva zile, aceste cuvinte nu mai sunt valabile, din moment ce un sistem feroviar leagă cele două regiuni, arată cei de la The Telegraph.

Călătoria cu trenul între Hong Kong și orașul chinezesc Guangzhou dura, până acum, 2 ore. De câteva zile, însă, cu ajutorul trenului de mare viteză Vibrant Express, acest drum se face în doar 48 de minute.

Citește și Momentul în care un criminal este dus în fața plutonului de execuție în China. VIDEO

Iar Beijing-ul poate fi atins în doar 9 ore, în loc de 24.

AP

Trenul cu indicativul G80 pleacă din gara Kowloon Vest în fiecare dimineață la ora 08.05 și ajunge în Beijing la ora 17.00. Un bilet la clasa a 2-a costă 120 de euro, pe o singură direcție.

O jurnalistă de la The Telegraph a mers cu acest drum, pe acest traseu, și spune că locurile de la clasa a 2-a sunt mult mai spațioase decât la un avion low-cost.

AP

De asemenea, jurnalista observat că, la o viteză de 302 kilometri/oră, ceașca de cafea abia dacă se mișca în trenul de mare viteză.

”Iar când am întrebat-o pe femeia de lângă mine ce a făcut-o să aleagă trenul, ea a răspuns simplu: ”A fost ceva nou”. Și nu am mai găsit bilet de întoarcere, pentru că toate fuseseră deja rezervate de oameni care se întorceau de la sărbătoarea Zilei Naționale a Chinei.” - mai povestește jurnalista Fionnuala McHugh de la The Telegraph.