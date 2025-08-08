Arheologii bulgari au descoperit ”Orașul Hobiților”. Așezarea se află într-un loc sacru, locuit acum 8.000 de ani | FOTO

Arheologii bulgari au dezvelit o așezare medievală căreia i-au spus ”Orașul Hobiților”, datorită naturii mici și umile a caselor. Descoperirea a fost făcută la Perperikon, sit considerat sacru din perspectivă istorică, cu urme de viață de 8.000 de ani.

Arheologii de la Perperikon au reușit noi descoperiri, care aduc mai multă lumină asupra trecutului medieval al celebrului sit, considerat sacru din punct de vedere istoric, scrie Novinite.

La Perperikon se află cel mai mare complex megalitic din Balcani, iar dovezile privind viața de aici coboară până acum 8.000 de ani, ceea ce-l face unul dintre cele mai vechi așezări din lume.

Profesorul Nikolay Ovcharov, cel care conduce săpăturile în curs, a împărtășit detalii la Televiziunea Națională Bulgară, subliniind descoperiri recente, cum ar fi locuințe rezidențiale și rămășițe ale războiului medieval.

În secțiunea sudică a sitului a fost descoperit un grup de case datând din secolele XIII- XIV. Aceste locuințe au fost săpate direct în pământ și construite folosind pietre din structuri religioase antice din zonă.

Ovcharov a menționat că echipa sa se referă informal la zonă drept „Orașul Hobbiților”, datorită naturii mici și umile a caselor. Mormintele locuitorilor au fost găsite chiar în spațiile în care locuiau, indicând condițiile dificile de viață și sărăcia locuitorilor.

Arma din secolul XIII care echivalează cu sistemele avansate de rachete de azi

Același sector al sitului prezintă o necropolă mare din aceeași perioadă, confirmând că această parte a așezării medievale a adăpostit probabil cei mai săraci locuitori ai săi. În ciuda acestui fapt, Perperikon și-a menținut importanța ca episcopie și centru strategic în timpul secolului al XIV-lea, după cum o demonstrează luptele militare repetate dintre imperiile bulgar și bizantin pentru controlul asupra orașului.

Un artefact militar semnificativ a fost, de asemenea, recuperat în acest sezon de excavații - un proiectil de piatră de 15 kilograme despre care se crede că a fost folosit într-o balistă, un tip de catapultă medievală. Astfel de arme au fost folosite în timpul conflictelor din secolele al XIII-lea și al XIV-lea.

Referindu-se la istoricul bizantin Niketas Choniates, Ovcharov a remarcat că aceste arme au avut un rol similar cu sistemele avansate de rachete de astăzi, proiectilele fiind spulberate la impact pentru a maximiza daunele.

În prezent, săpăturile se concentrează pe zona dintre Acropola din Perperikon și Marea Bazilică. Echipa, care desfășoară cea mai mare campanie arheologică din Bulgaria în acest an, se află la fața locului timp de două luni.

Locuit de acum 8.000 de ani, cu fiecare civilizație construind peste cea dinaintea ei

Până acum, eforturile lor s-au concentrat asupra straturilor medievale. Sub acestea, însă, se află straturi mai vechi din epoca romană și din perioada creștină timpurie, inclusiv străzi pavate, piețe și o bazilică monumentală din secolul al VI-lea.

Perperikon, situat în munții Rodopi de Est, la aproximativ 15 kilometri nord-est de Kardzhali, se află pe o creastă stâncoasă înaltă de 470 de metri, considerată istoric sacră.

Situl este cunoscut ca fiind cel mai mare complex megalitic din Balcani. Dovezile arheologice arată că era populat încă de acum 8.000 de ani, cu straturi de construcții și locuire lăsate în urmă de traci, romani, bizantini și bulgari medievali.

