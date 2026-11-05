Un prim adversar şi-a anunţat candidatura împotriva lui Gianni Infantino pentru preşedinţia FIFA, scrie News.ro.

Într-o postare extinsă de douăsprezece pagini publicată pe reţelele sale sociale, Ramon Vega şi-a oficializat miercuri candidatura pentru a prelua conducerea organizaţiei.

„Nu candidez pentru că mi-am petrecut viaţa încercând să obţin o funcţie, ci pentru că parcursul meu m-a pregătit să slujesc acest sport", a afirmat el, printre altele, în acest text în care îşi explică motivaţiile şi obiectivele.

Candidaturile la președinția FIFA se pot depune până pe 18 noiembrie 2026

Vega (55 de ani), fost internaţional elveţian (23 de selecţii) care a evoluat, printre altele, la Tottenham, Celtic şi Créteil, încercase deja să-şi depună candidatura în 2015, 2019 şi 2022, dar, în cele din urmă, nu a dus procesul până la capăt.

La cel de-al 77-lea Congres al FIFA, care va avea loc pe 18 martie la Rabat (Maroc), va avea ca adversari pe Gianni Infantino şi pe eventualii alţi candidaţi, care au termen până pe 18 noiembrie să-şi depună dosarele.