Cea mai sexy influenceriță din tenis, declarația momentului despre Simona Halep: "Asta sper să se întâmple" | GALERIE FOTO

Deși a renunțat la cariera de jucătoare de tenis în 2014, Rachel Stuhlmann, 32 de ani, care acum este model și influencer, este la curent cu tot ce se întâmplă în sportul alb.

Recent, ea a vorbit deschis despre Simona Halep, cea care a fost trecută pe lista provizorie pentru US Open.

Rachel Stuhlmann speră că, în cele din urmă, campioana noastră va fi lăsată să participe la concursul de la Flushing Meadows.

"Din câte știu, e suspendată provizoriu, iar ultimul ei meci a fost la US Open, când a pierdut în prima rundă.

Cred că a afectat-o că acela a fost ultimul ei meci. Trebuie să-i fie greu. Este foarte bine că e pe lista provizorie de la US Open. Îmi place foarte mul de ea. Mi-ar plăcea să câștige US Open. Și ar putea lua titlul. Are unul dintre cele mai bune jocuri", a spus Rachel, conform sportskeeda.com.

Rachel Stuhlmann, care are o avere estimată la un milion de dolari, se mândrește cu peste 310.000 de urmăritori pe Instagram.

Sursa: sportskeeda.com Etichete: , , , Dată publicare: 01-08-2023 11:20