Boris Becker vine la Bucureşti pentru a deschide etapa Superbet Rapid & Blitz Chess

Boris Becker face prima mutare pe tabla de şah la Superbet Rapid & Blitz Chess, etapa a şasea de la Bucureşti a celei mai importante competiţii de şah din lume.

Renumitul campion de tenis este şi un jucător de şah pasionat şi a acceptat cu bucurie invitaţia primita de la Fundaţia Superbet, de a participa pe 5 noiembrie la deschiderea oficială a evenimentului desfăşurat sub egida Grand Chess Tour, de importanţă strategică în stabilirea celui mai bun jucător de şah al lumii.

“Şahul se aseamănă mult cu tenisul, mereu am crezut asta. Ambele implică multă strategie şi putere de concentrare, în ambele situaţii eşti singur, faţă în faţă cu adversarul. De când mi-am încheiat cariera în tenis, am dedicat mai mult timp sportului minţii, o mare pasiunea a mea, şi sunt încântat să particip la etapa Superbet Rapid & Blitz Chess de la Bucureşti unde am ocazia să revăd unii dintre cei mai buni jucători din lume”, a declarat Boris Becker, conform news.ro.

Ediţia din Bucureşti este penultima confruntare a şahiştilor de renume internaţional şi va influenţa clasamentul care va stabili cine va participa la marea finală de la Londra (Marea Britanie), din 2 decembrie. La Bucureşti vor veni 10 dintre cei mai bine clasaţi şahişti ai lumii pentru etapa ce va avea loc la Stejarii Country Club, între 6 şi 10 noiembrie, unde premiile disputate sunt în valoare de 150.000 de dolari!

În premieră: SuperChess Cup, competiţia adresată celor mai strălucite minţi ale şahului românesc

În paralel, Fundaţia Superbet, sub patronajul Federaţiei Române de Şah, al cărei sponsor oficial Superbet a devenit de anul acesta, organizează în premieră, tot la Stejarii Country Club, o competiţie naţională, SuperChess Cup. Jucătorii români îşi vor disputa supremaţia de-a lungul celor 9 runde de şah-rapid şi 18 de blitz, iar valoarea premiilor la acest turneu naţional însumează 15.000 USD.

Superbet Rapid & Blitz Chess poate fi urmărit integral live pe site-ul: www.grandchesstour.org.