România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

24-08-2025 | 19:41
Muncitorii din Asia au început să preia sarcini tot mai complexe. Dacă înainte făceau doar muncă necalificată, acum sunt sudori, electricieni, instalatori, operatori de mașini și chiar ingineri în construcții.

Electra Ghiza,  Octavian Moldovan

Angajatorii români recurg la recrutarea lor pentru că nu găsesc în țară lucrători cu competențele de care au nevoie.

Akshai este din India și de un an și jumătate lucrează într-o fabrică de componente metalice din Brașov, ca operator de mașini. Nu doar că le supraveghează, a învățat să le și programeze.

Akshaikumar Kansara, operator CNC: „Am mai lucrat și în Kuweit în 2010."

Shehnaj are 27 de ani și este cel mai tânăr dintre cei 18 indieni sosiți în fabrică. Spune că munca de la noi este diferită față de ce știa.

Silozuri cereale
Tragedie la o fermă din Buzău. Doi muncitori, dintre care un fost viceprimar, au murit într-un buncăr de cereale

Shehnaj Singh, operator CNC: „În India am lucrat manual, iar aici toate mașinile sunt automate. Dar am învățat și acum mă descurc foarte bine."

Codruța Bârsu, director operațional: „Suntem mulțumiți de ei, pot învăța mai mult pentru că au voință."

Aproximativ 50.000 de avize de muncă pentru străinii care vor să lucreze în România

Muncitorii calificați veniți din Asia primesc un salariu mediu net de 5000 de lei și au toate beneficiile colegilor români: asigurare medicală privată, tichete de masă, transport. Plus cazare. De la începutul acestui an, Inspectoratul pentru Imigrări a emis în jur de 50.000 de avize de angajare.

Producția și construcțiile sunt domeniile în care activează cei mai mulți cetățeni veniți din afara spațiului economic european.

Într-o fabrică din Sibiu în care se produc grinzi pentru viaducte, 15 din cei 25 de muncitori sunt din Asia.

Ugur Kuskonmaz, sudor: „Eu lucrez ca și sudor specializat de mai bine de 26 de ani."

Ugur are un salariu de aproape 6000 de lei și spune că trimite familiei, acasă, aproape 70% din sumă.

Erhan Fidan, operator CNC: „E nevoie să fiu foarte atent. Nu e loc de erori."

Managerii fabricii vor mai angaja, în următoarele 4 luni, încă 60 de oameni.

Adam Aladag, directorul fabricii: „Ținta noastră e să lucrăm cu români atât de mult cât se poate, dar în România și Europa nu e atât de ușor să găsești oamenii potriviți și specializați. Vor slujbe mai puțin stresante."

Cei mai mulți lucrători străini vin din Nepal, Sri Lanka și India.

Cristina Mihai, reprezentanta unei companii de recrutare: „Foarte mulți clienți au fost personal în India să îi selecteze și să le dea probe de lucru."

Guvernul a aprobat pentru acest an admiterea a încă 100.000 de lucrători străini în România. Aveam peste 300.000 de locuri de muncă declarate vacante în mod repetat de angajatori. Asta din cauză că nu s-au găsit români care să le ocupe.

Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul, în Zărnești. A spart mai multe uși pentru a ajunge la victima baricadată în baie

Sursa: Pro TV

Asia, muncitori,

Dată publicare: 24-08-2025 19:38

