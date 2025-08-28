Noua realitate economică: multe companii au oprit angajările și calculează acum dacă și cât ar trebui să concedieze

Atenți la costurile cu salariile și proiectele deja începute, managerii companiilor au oprit, pentru moment, angajările. În multe firme, specialiștii în resurse umane recunosc că se fac reorganizări de personal.

Tendința va rămâne și în lunile următoare, conform unei analize a INS la care au participat peste 9.000 de manageri de firme. Aceștia spun că au devenit precauți, mai ales din cauza prețurilor în creștere din toate domeniile.

Cercetarea publicată de Institutul Național de Statistică arată care sunt tendințele în economie în toamna aceasta. Pentru fiecare sector de activitate, managerii de firme românești se feresc să se angajeze în proiecte mari și sunt mai atenți cu bugetele companiilor pe care le conduc.

Managerii din industrie, construcții, comerț și servicii vorbesc despre o perioadă de stabilitate. Asta înseamnă că nu își extind activitatea, nu iau proiecte noi și nici nu fac angajări. Practic, cererea mai scăzută îi obligă să păstreze lucrurile la nivelul actual. În schimb, lucrurile stau diferit când vine vorba de prețuri: 63% dintre managerii din construcții și 60% din comerțul cu amănuntul cred că urmează scumpiri, din cauza costurilor mai mari la materii prime, energie și transport.

O nouă restructurare globală

Costurile cu salarizarea angajaților rămân ridicate, așa că în multe companii se vorbește tot mai des despre reorganizarea și eficientizarea echipelor de lucru. Începute inițial în industria de tehnologie, concedierile succesive de personal au început să apară și în alte domenii de activitate, unde șefii renunță ușor, ușor la oameni. Specialiștii vorbesc despre începutul unei restructurări globale accelerate de automatizare și inteligență artificială.

Aida Chivu, manager specialist resurse umane: „Discutăm de reorganizare din perspectiva eficienței, din perspectiva reducerii de costuri, însă nu cu orice preț, adică nu tăiat doar din rațiuni de costuri, ci mai degrabă se discută foarte mult de acele ineficiențe la locul de muncă care trebuie eliminate. Se discută cumva despre performanța angajatului într-o perioadă determinată de timp, nu conform evaluării anuale, în care se măsoară felul în care și-a făcut activitatea, nivelul sarcinilor pe care l-a atins și dacă este sau nu este o plusvaloare pentru companie.”

În prima jumătate de an, România a avut o creștere timidă a economiei, de doar 0,3%. Pe fondul unor comenzi mai mici, activitatea din fabrici și uzine a fost redusă. În paralel, consumul, un alt motor al creșterii economice, a fost în scădere și din cauza scumpirilor.

Laurian Lungu, specialist economie: „Observ că este un optimism debordant – se așteaptă la creștere economică. Eu nu văd această creștere economică. Pe baza acestei creșteri te aștepți la niște venituri bugetare, această reformă fiscală a fost făcută pe parte de venituri bugetare, dar pe partea de cheltuieli, avem nevoie de niște reduceri de cheltuieli urgente. Sunt singurele măsuri care se iau și vor avea efecte în viitor. Avem nevoie să facem economii de câteva miliarde.”

Pe de altă parte, spun analiștii, România are nevoie de investiții pentru creșterea economiei.

