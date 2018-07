Cerințele neobișnuite ale artiștilor de la Neversea. ”Vrea să se joace cu el înainte de show”

A început numărătoarea inversă până la festivalul Neversea. De joi, timp de 4 zile și 4 nopți, peste 200 de artiști renumiți în toată lumea vor întreține atmosfera pe plaja din Constanța.

Zeci de mii de turiști, români și străini, sunt așteptați să ia parte la distracție. Între timp, organizatorii încearcă să le îndeplinească dorințele artiștilor care vor urca pe scenă. Unul a cerut un cățel, iar altul frunze de păpădie.

Patru mii de oameni lucrează pe plaja Neversea din Constanța pentru că joi, când începe festivalul, totul să arate impecabil.

Anul acesta vor fi şase scene, iar cea mai mare are 20 de metri înălţime şi 70 de metri lăţime, iar pe ea vor concerta printre alţii Armin Van Buuren şi The Script.

Pentru că luminile de scenă, laserele, pereţii video şi instalaţiile de sunet au nevoie de curent cât un oraş de 40000 de locuitori, în zona au fost aduse 22 de generatoare electrice de mare putere.

Organizatorii s-au gândit şi la siguranţa participanţilor. Peste 1.600 de jandarmi, poliţişti, pompieri şi medici vor veghea în cele 4 zile şi 4 nopţi de festival. În plus, vor exista 300 de agenţi de scuritate privaţi.

În zona NEVERSEA nu se va putea ajunge cu maşina ori taxiul. În schimb, autobuzele vor circula non-stop intre Mamaia şi Portul Tomis.

Intrarea la festival se va face dinspre Portul Tomis, iar braţările de acces pot fi ridicate începând de mâine.

"Numărul românilor este în continuare cel mai mare, dar sigur că festivalul Neversea manifestă un interes foarte mare şi pentru străini, în principal cei care au legături directe cu oraşul Constanța, zbor directe de la Constanța şi Bucureşti. Marea Britanie este foarte bine reprezentată", a explicat Edy Chereji, directorul festivalului.

Cei 200 de artişti care vor urca pe scenele de la Neversea vor fi cazaţi la hoteluri de cinci stele. Unii au avut pretenţii neobişnuite.

"Îşi doresc camerele amenajate într-un anumit fel, în general trimit pe cineva înainte să verifice acea cameră. Solicită flori, fructe, şampanie", a explicat Cristina Bârcu, manager hotel.

"Cel mai mare challenge din acest an pentru artişti este un căţel, vor un căţel de mici dimensiuni, pentru că un artist are un căţel acasă şi îi este dor de căţel şi vrea să se joace cu el înainte de show. Chiar ne-a cerut cineva lăptucă, am înţeles că este frunza păpădiei", au spus organizatorii.

Hotelurile din Constanța au fost rezervate sută la sută în perioada NEVERSEA şi cazare se mai găseşte doar în Mamaia.

Meteorologii anunţă că în cele 4 zile şi 4 nopţi de festival vremea va fi perfectă pentru distracţie.

