Cel mai mare furnizor de componente auto din lume face concedieri. Anunțul Bosch despre România, unde are 10.000 de angajați

27-09-2025 | 12:05
Cluj, Bosch

Gigantul german Bosch, care are peste 10.000 de angajați în România, a anunțat un plan global de restructurare, prin care va desființa 13.000 de posturi până în 2030. Deocamdată, concedierile nu vizează și unitățile din România.

Cristian Anton

Colosul german Bosch, cel mai mare furnizor de componente auto din lume, a anunțat un plan de reorganizare care prevede desființarea a 13.000 de locuri de muncă până în anul 2030, pentru reducerea masivă de costuri, scrie Profit.

Deocamdată, restructurarea nu afectează și unitățile din România, unde Bosch are peste 10.000 de angajați și mai multe centre de producție și cercetare.

Procedurile de concediere se vor întinde în unele cazuri până în 2030, potrivit lui Stefan Grosch, directorul de resurse umane al Bosch, care a subliniat că există o supracapacitate în sectoarele de vânzări și în zona de administrație.

În același timp, din cauza scăderii cererii de componente din partea industriei auto, sectoarele de dezvoltare și producție au nevoie de restructurări.

Muncitori
Două mari companii anunță un val de concedieri. Vor renunța la mii de angajați

Măsurile anunțate pe 25 septembrie nu afectează locațiile Bosch din România. Ca principiu, evaluăm continuu dacă activitățile și structurile noastre sunt aliniate în mod corespunzător în diverse piețe și domenii de afaceri”, au declarat pentru Profit.ro cei de la Bosch.

Dar asta nu înseamnă că lucrurile nu se pot schimba, chiar și peste noapte:

Deși obiectivul Bosch este de a menține forța de muncă la un nivel de ocupare cât mai bun posibil, depindem de cererea clienților și de evoluțiile piețelor noastre. Având în vedere situația dinamică, nu putem exclude necesitatea unor măsuri suplimentare în acest moment. În cazul unor ajustări necesare, discutăm din timp cu reprezentanții angajaților noștri și ne informăm mai întâi angajații despre orice decizie”.

Cele mai multe concedieri vor fi făcute în Germania

Bosch este una dintre cele mai afectate companii din zona de componente auto, atât din cauza dimensiunii uriașe a afacerii, cât și din cauze specifice, care au afecta și alți furnizori.

Cele mai multe concedieri vor fi făcute în Germania, aproximativ 9.000 de persoane, la unitățile de pompe de injecție pentru motoare cu combustie, la cele de acționare a motoarelor și la cele de componente electronice.

De asemenea, în unitățile care produc transmisii, inclusiv în dezvoltare și cercetare. Bosch are doar în Germania peste 100.000 de angajați.

Conducerea Bosch a transmis că are în vedere reducerea costurilor cu circa 2,5 miliarde euro, pentru ca planurile de reorganizare a companiei să poată fi susținute. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, germania, concedieri, restructurare, Bosch,

Dată publicare: 27-09-2025 12:05

