„Vrăjitoare” pe jumătate goale, surprinse în timp ce devorau cadavrul unui animal, într-o pădure | FOTO

O femeie în vârstă de 36 de ani din Canada a găsit o căprioară moartă în fundul grădinii sale, după care a mers cu bunicul ei să verifice filmarea de pe camera de supraveghere instalantă pe proprietatea sa. Atunci, au văzut pe înregistrare că două femeie pe jumătate goale se se înfruptau din cadavrul căprioarei.

Mai exact, Corinea Stanhope a găsit o căprioară moartă în fundul grădinii sale în timp ce călărea unul dintre cai și a decis să instaleze o cameră de luat vederi pentru a vedea dacă aceasta va atrage vreo sălbăticiune în timpul nopții.

Ulterior, a rămas șocată să vadă că, de fapt, „două vrăjitoare țineau un ritual de mâncat cadavre” în toiul nopții, la câțiva metri de casa sa, din Powell River.

Dar tânăra de 36 de ani susține că nu i-a venit să creadă ochilor când ea și bunicul Bob, 76 de ani, au verificat imaginile a doua zi și au văzut două femei pe jumătate dezbrăcate care păreau să devoreze cadavrul ciutei.

„Ne-au speriat foarte tare, nu e ceva ce vezi în fiecare zi”

Imaginile arată ceea ce par a fi două figuri cu părul lung, negru și ciufulit, purtând doar o bucată de pânză care le acoperă fesele, stând deasupra căprioarei moarte.

Cu fețele acoperite de părul lung și negru, una persoanele numite „vrăjitoare” s-a apropiat de leșul căprioarei și a mușcat dintr-un membru al animalului.

După ce a distribuit imaginile tulburătoare pe internet, săptămâna trecută, Corinea Stanhope a fost asaltată de comentarii din partea unor utilizatori de social media șocați, care au îndemnat-o să sune la poliție și au sugerat că sunt vrăjitoare sau „demoni ambulanți”.

„Am venit a doua zi și bunicul mi-a spus că a surprins persoane dezbrăcate pe cameră, iar eu am spus 'nu, nu ai făcut-o'. Prostii', așa că mi-a arătat. Nu știu ce naiba a fost cu asta. Ne-au speriat foarte tare, nu e ceva ce vezi în fiecare zi. Au venit la zece minute după apusul soarelui. Arătau dezordonate. Se pare că aveau peruci. Una dintre ele pare că are părul blond pe dedesubt”, a declarat femeia, potrivit The Mirror.

„Nu se poate spune cu adevărat din fotografii, dar copita a fost adusă până la gura ei. Nu știu dacă îl săruta, îl mirosea sau îl mânca, dar să atingi o cadavru în descompunere în halul ăsta îmi face rău. Cantitatea de bacterii care trebuie să fi fost acolo... Poate că își prezentau omagiile, dar erau dezbrăcate”, a continuat ea.

