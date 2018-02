"Un lanţ de crime” urmat de o sinucidere, în SUA. Poliţiştii sunt îngroziţi

O crimă oribilă urmată de o sinucidere a șocat comunitatea din Kentucky, scrie CNN.

A man in Kentucky went on a "murder spree," killing four people and himself, Johnson County sheriff says https://t.co/yfd7ER8oFA pic.twitter.com/EvOCgH4Gjy

Polițiștii sosiți la fața locului au numit incidentul „o sindrofie de crime”. „A avut loc un cumplit lanţ de crime. Viețile a patru victime inocente au fost curmate. Călăul și-a pus singur capăt zilelor”, a declarat șeriful Dwayne Price.

În momentul când au fost alertați, polițiștii au găsit două cadavre, având urme de împușcături. În timp ce îl căutau pe suspect, oamenii legii au descoperit alte două persoane zăcând fără viață și având plăgi împușcate.

NEW: Sheriff: 4 victims found dead after "horrific murder spree" in eastern Kentucky; suspect also found dead. https://t.co/2qZfCfXsix - @WSAZnews

"I have worked in law enforcement for 34 years. This is one of the most disturbing acts of violence I have ever seen.”