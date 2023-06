„M-a lovit fulgerul în bucătărie”. O femeie care a fost lovită de 300 de milioane de volți spune că pantofii au salvat-o

Caroline Blake se simte atât de norocoasă că trăiește încât spune că va participa la loto. Ea este de părere că pantofii i-au salvat viața.

Caroline Blake se afla acasă, în bucătărie, când a fost lovită de fulger. Ea tocmai venise de la muncă și savura o cafea în apropiere de chiuvetă.

Femeia își amintește că afară era furtună și că în momentul în care a aruncat lingurița din ceașca cu cafea în chiuvetă a simțit că a fost lovită de trăsnet.

Ea spune că a simțit că a fost zguduită de o explozie uriașă, după care a fost aruncată. Fără să își dea seama, Caroline fusese lovită de 300 de milioane de volți.

Medicii au ajuns la concluzia că femeia a supraviețuit datorită încălțărilor ei cu talpă de cauciuc. Ea era încălțată cu pantofi sport în momentul în care a fost lovită de fulger.

Femeia a spus după această experiență că data viitoare când va avea loc o furtună va sta departe de chiuvetă.

„Mă voi gândi la lucruri diferit acum. Aș fi putut muri. Doctorii mi-au spus că doar pentru că am avut pantofii de alergare, datorită cauciucului de pe tălpi, am supraviețuit, dar și pentru că mi-am ținut picioarele bine pe pământ. Am fost foarte norocoasă. Când s-a întâmplat am fost amețită pentru un minut sau două”, a spus femeia, conform Mirror.

Dată publicare: 15-06-2023 21:28