„Fenomene stranii”, înregistrate într-o casă din Rusia: „Nu au explicații raționale”

Siberian Times

O întâmplare mai puțin obișnuită i-a îngrozit pe locuitorii unui sat din Rusia.

O familie din Rusia a alertat autoritățile și a cerut ca poliția să le inspecteze casa după ce ar fi observat „lucruri ciudate precum cuțite zburătoare”, scrie Siberian Times.

Noii proprietari și fiica lor adoptivă de 15 ani susțin că au găsit mobila aruncată prin casă și sunt de părere că obiectele din casă „zboară”.

În momentul venirii forțelor de ordine, în casă era o dezordine de nedescris, iar unul dintre cuțite era înfipt în perete. Astfel, poliția a descris ceea ce s-a întâmplat în locuința respectivă ca fiind „ceva care nu are explicații raționale”.

Atunci când au intrat în respectiva casă, ofițerii au declarat că au fost martorii unor fenomene stranii. Un dulap al casei s-ar fi prăbușit în apropierea unui polițist, iar cărțile s-au izbit violent de podea.

Ofițerii de poliție au fost cei care au cerut ajutor unui preot

Preotul a oficiat o slujbă religioasă în casa care se bănuiește că ar fi bântuită, cu scopul de-a „calma spiritele malefice”.

Biserica din regiunea Tomsk a făcut o declarație publică explicând contribuțiile sale aduse rezolvării acestui caz.

„Poliția a raportat concis și clar ceea ce s-a întâmplat în casă. Ieri, am primit mai multe apeluri telefonice de la poliție, dar și de la familia afectată. Un preot a fost trimis să vorbească cu ei și să se roage. În plus, acesta a fost martorul fenomenelor stranii descrise de agenți. La venirea preotului, așa-zisul strigoi s-a calmat, dar fenomenele paranormale au continuat. Am decis să ajutăm familia să se purifice și cu toții am depus eforturi ca ceea ce s-a întâmplat în casa lor să înceteze”, a declarat secretarul bisericii Simeon Koynov.

