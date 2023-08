Cine este Alina, fata ucisă în Mangalia de cea mai bună prietenă, care a vrut să își protejeze o relație secretă

Cele două fete sunt din Vaslui și veniseră împreună să lucreze la mare, peste vară. Cearta dintre ele ar fi pornit de la faptul că Alina, fata ucisă, nu ar mai fi vrut să ascundă o relație amoroasă pe care Loredana, prietena ei, o avea cu un băiat de pe litoral, deși acasă o aștepta un alt iubit.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Un pescar care traversa în zori parcul Toșca din Mangalia a zărit un corp sub o bancă. S-a apropiat și când și-a dat seama ce este, a strigat după ajutor.

Bărbatul care a găsit trupul fetiței: „M-am speriat prima dată când am văzut că e o ființă umană. Am dat s-o trezesc, că poate o fi drogată, cine știe. N-a mișcat deloc. Eram speriat. N-am reacționat să mai sun la salvare".

Când au ajuns la fața locului, polițiștii au stabilit că fata era moartă. Trecătorii au așezat câteva lumânări în locul în care a fost descoperită.

Femeie: „Părinții ăia nu și-au pus întrebarea unde era copilul la ora asta. Păcat, păcat".

Până dimineață oamenii legii au reușit să găsească și suspecta. Este vorba despre o tânără de 18, colega de camera a victimei.

Motivul crimei din Mangalia

Cele două fete sunt din Vaslui și veniseră să muncească la mare, cameriste într-un hotel din Saturn. Locuiau împreună și s-ar fi certat din cauza unui băiat pe care Alina l-ar fi cunoscut la muncă. Loredana nu era de acord cu această relație, mai ales că Alina avea deja un iubit acasă. Se pare că i-ar fi spus că nu mai vrea s-o acopere.

Tânăr: „La 02:30 s-au auzit țipetele. Noi la 01:00 stăteam în spate la țigară cu fetele. Au chemat taxiul în spate. I-a luat taximetristitul și a fost inteligent că a parcat acolo în spate, nu s-a oprit în față la parcul Toșca, a oprit în dreptul camerei de supraveghere și a dat jos oamenii. Inițial i-au zis să îi ducă până la Vaslui”.

Ucisă de cea mai bună prietenă

Alina, fata ucisă, avea 18 ani, iar în toamnă ar fi început clasa a 12-a. Cele două erau chiar colege de bancă la un liceu din Vaslui și, potrivit profesorilor de acolo, erau cele mai bune prietene, chiar dacă aveau temperamente diferite. Alina, veselă, jovială, în timp ce Loredana, mult mai retrasă.

Mirela Șuhan, director adjunct la liceul Ștefan Procopiu din Vaslui: „Fata era o luminiță de copil, foarte activă, veselă, extrem de inteligentă, iar colega ei de bancă, în afară de faptul că era mai tăcută, mai liniștită, venea pregătită la școală. Mă oripilează ce s-a întâmplat”.

Pe Alina o creștea mătușa din partea mamei, după ce părinții ei au fost decăzuți din drepturi, din cauza alcoolismului și a faptului că-și neglijau copila.

Impresionat de povestea ei și de faptul că avea rezultate bune la școală, un om de afaceri din Iași o ajuta mereu cu bani.

Mioara Căldare, asistent social: „A fost luată în plasament de mătușa maternă din aceeași comună. Era o familie dezorganizată, părinții nu s-au înțeles. Fetiței i-a fost bine la mătușa. Conștiincioasă, a tras mult să nu plece din familie, avea planuri mari, dar o soartă dramatică”.

Ionuț Ceobanu, fratele victimei: „Spunea că au altercații, că vine târziu, că face scandal. Loredana avea un anturaj suspect, ieșea în fiecare seară, bea”.

Suspecta a fost aretată preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de omor calificat.

Dată publicare: 07-08-2023 17:02