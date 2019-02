Zece persoane au murit într-un incendiu produs la clubul sportiv Flamengo

De asemenea, alte trei persoane au fost rănite în acest incendiu, conform pompierilor. Flamengo este unul dintre cele mai mari cluburi sportive din Brazilia și unul dintre cele mai cunoscute pe plan internațional.

Incendiul a izbucnit la ora 5 dimineața, însă abia după două ore pompierii au reușit să stingă flăcările.

Toate cele zece victime sunt tineri sportivi care se antrenau la clubul Flamengo. Niciuna dintre cele 10 victime nu a fost identificată până în acest moment, dar sportivii care se antrenează acolo au vârste cuprinse între 14 și 17 ani.

Cauza incendiului este încă necunoscută.

Unii dintre cei mai importanți jucători ai lui Flamengo, printre care și câștigătorii la Cupa Mondială, sunt Ronaldinho, Bebeto și Romario.

Incendiul ar fi pornit de la un dormitor al campusul. Acolo dormeau juniori cu vârste cuprinse intre 14 si 17 ani.

